即時短評／雙城登場民進黨這盤「海陸棋」豈拿人民玩火?

台北市長蔣萬安第一年在台北舉辦的雙城論壇，上海副市長華源今率主團來台。從近期民進黨上至陸委會、黨中央、民代，下至側翼極盡所能帶風向、封殺卡關，目的只是要為今年雙城設下重重路障，正因民進黨無能處理兩岸事務，但更不想讓蔣萬安獲取兩岸政治紅利，但此刻兩岸關係兵凶戰危，豈人民之福？

去年蔣萬安赴上海出席雙城論壇，主論壇打破過去兩岸一家親通關密語，拋出「雙城好、兩岸好」，並當場邀上海市長龔正自拍，深入庶民文化走訪上海知名豫園，所到之處掀起一陣「萬安炫風」，讓對岸人民認識這位蔣家第四代、台灣新生代的政治領導人。

反觀今年雙城論壇，陸委會副主委梁文傑先拋出「兩岸交流氣氛一定要好」，再刻意營造對岸高規格軍演的緊張氛圍，由黨中央與民代帶頭，呼籲蔣萬安應該停辦雙城；還透過審查程序一再卡關，先拋有條件式同意，再來封殺上海台辦主任金梅及媒體十一人的申請。

但對照去年台灣雙城論壇四十人媒體團的浩浩蕩蕩，今年民進黨政府卻是以各式各樣理由，稱陸媒在台已有駐點記者，不准一位大陸媒體申請來台，殊不知民進黨政府在怕什麼？尤其台灣人自豪的自由民主開放、更有其言論自由，如今賴清德政府走回頭路，比共產制度的中國大陸還不如嗎？

這次更荒謬的還有海基會，雙城論壇舉辦前夕，三名一貫道道親在廣東被捕，秘書長羅文嘉竟喊話蔣萬安，在雙城向陸方提及此事給家屬一個答覆。但雙城實質僅城市交流、道親在廣東被捕也與上海無關，本屬海基會業務的羅文嘉要蔣萬安給答覆？遭打臉豈非「北市府接管了海基會？」甚至自知翻車，又喊話蔣萬安，稱八旗出版社總編輯富察延賀被中共在上海逮捕已近兩年，要蔣萬安負責？

民進黨執政這九年，中央在兩岸完全斷了官方交流管道，尤其賴清德政府上任後，愈加變本加厲，還大玩兩面手法，從這次陸委會、海基會的作為更表露無遺，一面刻意打壓、一面又要地方政府協助與對岸溝通，從這盤海基會、陸委會的「海陸棋」，若民進黨持續將兩岸關係當作大內宣來政治操作，豈不是拿台灣人民生命安全在玩火？更是將兩岸關係推向險境。