朝小野大發動戒嚴？ 韓國狀況台灣不允許

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
對於台灣是否會步上南韓後塵？曲兆祥受訪時樂觀認為，在民意與美國把關下不會。（中央社）
對於台灣是否會步上南韓後塵？曲兆祥受訪時樂觀認為，在民意與美國把關下不會。（中央社）

「台灣民意不會允許政府因為政治鬥爭發布戒嚴，美國更不會允許！」針對民進黨立院黨團小編支持南韓總統尹錫悅戒嚴的發文，學者曲兆祥接受本報專訪時強調，若宣布戒嚴，將會是民進黨的政治終點。但學者施正鋒受訪時歎說，民進黨政要從辯護律師到太陽花世代，已失去過去黨外前輩對民主的深刻體悟，且不願溝通妥協，他頗為擔心。

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，但很快就失敗，且14日遭到南韓國會彈劾下台，但民進黨立院黨團在3日深夜卻發文表示力挺，且表示台灣與南韓都面臨在野黨惡意杯葛、外敵環伺等處境。雖然黨團事後社群刪文，但已經引發在野黨強烈不滿。

賴清德未打算妥協

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時直言，台灣戒嚴還要看美國的態度，若美國認為台灣可以學南韓的話，他就不敢保證。但從目前美國政府，包括國務卿布林肯，還有日本對南韓戒嚴事件的看法來看，國際強權是不希望局面有太大變動的。他比較樂觀，認為台灣也跟南韓一樣發生戒嚴的機會不高，但不能完全排除。

「總統賴清德目前看起來沒有要與在野黨妥協！」曲兆祥分析，賴總統從擔任台南市長開始，就比較「擇善固執」，投射到擔任總統的這幾個月來還是固執，面對朝小野大不是用妥協、和解的政策，而是一路鬥爭。民進黨面對國會少數，若不願妥協，一再採取干擾國會的策略，最近立法院就不斷上演打架的場面。

罷免持續恐造成空轉

要如何化解這樣的僵局？曲兆祥坦言，民進黨希望2月起要串連全國進行大罷免，針對國民黨相對選區比較不穩的立委進行大罷免策略，拉下去後民進黨再推派人選、希望重新取得多數。但若要啟動罷免，到重新取得多數的話，需要多久的時間？

「預估到2025年，政府可能都不會有新的政策，立法院會更陷入朝野對立與空轉！」曲兆祥表示，等到幾個月後罷免結果出爐，若還要改選，人員陸續重新就定位，即使民進黨真的取得國會多數，也可能已經到2026年。距離2028年選舉只剩下一年多，是否要如此動盪中進行選舉？且台灣目前外部處境也不太好，綠營恐要三思。

綠營漸失民主素養

東華大學退休教授施正鋒首訪時則直言，目前民進黨沒有人真正出來為小編貼文道歉，韓國尹錫悅還至少會說一聲造成不安，民進黨側翼還說嘴中共，假設外敵來就產生內亂。到目前為止，民進黨依然是贏了，總統我說的就算，過去蔡總統輕視國會還有得說，現在民進黨忘記了如今是少數，還要對國民黨比較弱的立委展開罷免。

施正鋒直言，政治文化與民主素養需要培養，以培養音樂天才為例，不是從母親開始，而是要從祖母輩就要做起。民主化20多年來，從陳水扁、辯護律師團，到野百合學運與太陽花，他覺得這些人沒有過去黨外對民主素養如此的刻骨銘心，而且很不講道理，因此對於未來的狀況相當不樂觀。

【更多精采內容，詳見

南韓戒嚴 民進黨 罷免

延伸閱讀

尹錫悅遭彈劾停職／憲法法院決定是否下台 代總統下令全軍警戒

分析：尹錫悅一場戒嚴鬧劇 危及美日韓三方聯盟

尹錫悅遭彈劾停職／執政黨倒戈 3個原因風向轉變

吳思瑤喊三法綠白合作 李彥秀：想裂解在野監督力量

相關新聞

朝野再戰選罷法！綠委夜守立院喊「誓死捍衛罷免權」

立法院內政委員會明早將再度排審攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，國民黨團力拚本會期內完成三讀，民進黨團則喊出...

史雪燕被解除議員 學者：綠從法制面操作兩國論

南投縣議會前議員史雪燕遭內政部以違反國籍法解除議員公職，民進黨立委李坤城等人又提出疑似針對陸配的修法，在選罷法中增訂「具...

藍黨團稱賴清德一意孤行「下場是尹錫悅」 林右昌批犯外交大忌

韓國總統尹錫悅12月3日無預警宣布戒嚴，6小時後遭國會推翻，南韓國會昨日通過彈劾尹錫悅。國民黨立院黨團指，賴清德總統若再...

立院攻防／試委不會全過關 大法官藍擬全封殺

立院明天將行使考試委員人事案同意權，在野定調不會全數過關。據掌握，藍營可能封殺院長被提名人周弘憲、試委被提名人柯麗鈴、伊...

陸配村里長解職？ 公所認定

南投縣前議員史雪燕遭內政部以違反「國籍法」解除議員公職，觸動兩岸敏感神經，她憤而喊提行政救濟。目前也有陸配出任村里長等公...

朝小野大發動戒嚴？ 韓國狀況台灣不允許

「台灣民意不會允許政府因為政治鬥爭發布戒嚴，美國更不會允許！」針對民進黨立院黨團小編支持南韓總統尹錫悅戒嚴的發文，學者曲兆祥接受本報專訪時強調，若宣布戒嚴，將會是民進黨的政治終點。但學者施正鋒受訪時歎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。