朝小野大發動戒嚴？ 韓國狀況台灣不允許

「台灣民意不會允許政府因為政治鬥爭發布戒嚴，美國更不會允許！」針對民進黨立院黨團小編支持南韓總統尹錫悅戒嚴的發文，學者曲兆祥接受本報專訪時強調，若宣布戒嚴，將會是民進黨的政治終點。但學者施正鋒受訪時歎說，民進黨政要從辯護律師到太陽花世代，已失去過去黨外前輩對民主的深刻體悟，且不願溝通妥協，他頗為擔心。

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，但很快就失敗，且14日遭到南韓國會彈劾下台，但民進黨立院黨團在3日深夜卻發文表示力挺，且表示台灣與南韓都面臨在野黨惡意杯葛、外敵環伺等處境。雖然黨團事後社群刪文，但已經引發在野黨強烈不滿。

賴清德未打算妥協

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時直言，台灣戒嚴還要看美國的態度，若美國認為台灣可以學南韓的話，他就不敢保證。但從目前美國政府，包括國務卿布林肯，還有日本對南韓戒嚴事件的看法來看，國際強權是不希望局面有太大變動的。他比較樂觀，認為台灣也跟南韓一樣發生戒嚴的機會不高，但不能完全排除。

「總統賴清德目前看起來沒有要與在野黨妥協！」曲兆祥分析，賴總統從擔任台南市長開始，就比較「擇善固執」，投射到擔任總統的這幾個月來還是固執，面對朝小野大不是用妥協、和解的政策，而是一路鬥爭。民進黨面對國會少數，若不願妥協，一再採取干擾國會的策略，最近立法院就不斷上演打架的場面。

罷免持續恐造成空轉

要如何化解這樣的僵局？曲兆祥坦言，民進黨希望2月起要串連全國進行大罷免，針對國民黨相對選區比較不穩的立委進行大罷免策略，拉下去後民進黨再推派人選、希望重新取得多數。但若要啟動罷免，到重新取得多數的話，需要多久的時間？

「預估到2025年，政府可能都不會有新的政策，立法院會更陷入朝野對立與空轉！」曲兆祥表示，等到幾個月後罷免結果出爐，若還要改選，人員陸續重新就定位，即使民進黨真的取得國會多數，也可能已經到2026年。距離2028年選舉只剩下一年多，是否要如此動盪中進行選舉？且台灣目前外部處境也不太好，綠營恐要三思。

綠營漸失民主素養

東華大學退休教授施正鋒首訪時則直言，目前民進黨沒有人真正出來為小編貼文道歉，韓國尹錫悅還至少會說一聲造成不安，民進黨側翼還說嘴中共，假設外敵來就產生內亂。到目前為止，民進黨依然是贏了，總統我說的就算，過去蔡總統輕視國會還有得說，現在民進黨忘記了如今是少數，還要對國民黨比較弱的立委展開罷免。

施正鋒直言，政治文化與民主素養需要培養，以培養音樂天才為例，不是從母親開始，而是要從祖母輩就要做起。民主化20多年來，從陳水扁、辯護律師團，到野百合學運與太陽花，他覺得這些人沒有過去黨外對民主素養如此的刻骨銘心，而且很不講道理，因此對於未來的狀況相當不樂觀。

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