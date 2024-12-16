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立院攻防／試委不會全過關 大法官藍擬全封殺

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷林銘翰／台北報導
總統府秘書長潘孟安（右二）日前陪同考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。 記者陳正興／攝影
總統府秘書長潘孟安（右二）日前陪同考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。 記者陳正興／攝影

立院明天將行使考試委員人事案同意權，在野定調不會全數過關。據掌握，藍營可能封殺院長被提名人周弘憲、試委被提名人柯麗鈴、伊萬・納威，但最終名單仍待黨團大會討論而定。至於下周二的大法官人事案，國民黨團整體氛圍傾向「全數封殺」，支持死刑的大法官被提名人王碧芳單獨過關機率恐怕不大。

針對試委人事案，民眾黨團初步定調不會全數通過，不過確切名單未定論。

國民黨團預定在試委投票前舉行黨團大會，確認最後「封殺」名單。有國民黨立委私下表示，上儘管尚未形成共識，但一位知情人士指出，目前周弘憲、柯麗鈴、伊萬・納威被封殺機率高，原因包括周對廢除考試院的立場不一，審查時言詞閃躲，不敢正面回答立委的提問；柯麗鈴是教育部前部長葉俊榮的太太，部分立委有疑慮；但國民黨立委鄭天財擔憂若將伊萬・納威封殺，試委中將沒有原住民代表。

大法官人事案，副院長被提名人姚立明最受質疑，連綠營立委私下都表示很難辯護。藍營目前整體氛圍傾向「全砍」，曾表態支持廢死者一定不會過；王碧芳是否單獨過關，還須最後討論。

今審選罷法 綠先卡現場

立法院內政委員會今天再度排審選罷法修正草案，國民黨團力拚本會期內完成三讀，民進黨團則喊出全力阻擋，「文攻武鬥」都來，預料朝野將有衝突。多名民進黨立委昨晚已到內政委員會現場，高喊「捍衛人民罷免權，絕不退讓」。

國民黨 大法官 立法院 考試院 選罷法

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