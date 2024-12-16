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陸配村里長解職？ 公所認定

聯合報／ 記者黃婉婷王思慧／連線報導

南投縣前議員史雪燕遭內政部以違反「國籍法」解除議員公職，觸動兩岸敏感神經，她憤而喊提行政救濟。目前也有陸配出任村里長等公職，未來是否全面清查、跟進「解職」，就看主管機關如何裁量。

來自中國大陸四川廣元市的花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華正是「陸配村長」。她表示，約廿年前嫁來花蓮，當時為取得台灣身分證，特別回到大陸辦理放棄戶籍及國籍手續，再將證明文件帶回台灣，已無大陸身分，不擔心被解職。

內政部目前表示，縣議員部分，依法由內政部處理，至於村里長或立委，則不便評論。依「國籍法」規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任我國公職；已擔任者，除立委由立法院；直轄市、縣市、直轄市山地原住民區、鄉鎮市民選公職人員，分別由行政院、內政部、直轄市政府、縣政府機關免除其公職；村里長則由鄉鎮市區公所解除其公職。亦即村里長是否違法、解職，由地方公所認定。

內政部 國籍 議員

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