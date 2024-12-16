綠推史雪燕條款 劍指李貞秀

民進黨立委近日提修法，增訂「具有外國國籍者」不得登記為候選人，防止再有「史雪燕」，也被解讀劍指具陸配身分的民眾黨不分區立委被提名人李貞秀。李貞秀認同修法，但質疑綠營在作政治宣示，藉「抗中保台」轉移焦點。

民進黨立委李坤城、王美惠認為，若當事人刻意隱瞞、或相關機關人員未要求提出喪失國籍證明，以致就職後，須解除職務及追討溢領得薪資及相關費用的法律爭議，為避免「就職後再解職」的情況重演，因此提案修法增訂「具有外國國籍者」不得登記為候選人。

李貞秀認為，政府已讓史雪燕合法參選、合法就任，現在才突然要解除議員資格，不合理又荒謬，且據憲法與兩岸人民關係條例，大陸人民非外國人，同為中華民國國民，這也是爭議所在。她認為，綠營可能是想藉抗中保台轉移焦點，但對來台灣的陸配不公平；她雖支持修法方向正確，但也要提醒民進黨政府依法行政。

國民黨立委許宇甄認為，只要讓當選人簽切結書，同意若未能於一年內放棄國籍致使喪失公職資格，願繳回所領取的一切費用，就能解決問題。