史雪燕被解除議員 學者：綠從法制面操作兩國論

南投縣議會前議員史雪燕遭內政部以違反國籍法解除議員公職，民進黨立委李坤城等人又提出疑似針對陸配的修法，在選罷法中增訂「具有外國國籍者」，不得登記為候選人。學者認為，民進黨就是想透過法律證明兩岸是不同國家，從法制面操作「兩國論」。

文化大學國家發展暨大陸問題研究所兼任教授曲兆祥表示，真正問題其實是，從法理面看，中華民國和中華人民共和國到底是「兩個國家」，還是「一個國家兩個政府」，這題就算修法也無法解決問題，最終只能送大法官會議解釋。但他也預言，最後一定沒有結果，因為解釋出來「就是兩岸要打仗時」。

政治大學法律系副教授廖元豪表示，內政部硬說史雪燕雖然取得中華民國國籍，也設籍取得身分證，但仍有中華人民共和國國籍，那就表示史雪燕本來就是具有中華人民共和國國籍的「外國人」了；然而，我國法律從來沒有將「大陸地區人民」當成「外國人」，也不承認「中華人民共和國國籍」這種身分，所以才有兩岸關係條例，另行處理大陸地區人民設籍台灣的程序、規定。

廖元豪強調，大陸地區人民申請設籍，完全不適用「國籍法」，因為國籍法適用的是外國人，以及無國籍人。

廖元豪指出，雖然國籍法第十條也有「外國人歸化後，十年不得擔任公職」的限制，但國籍法是列舉十款特殊公務員包括立委在內；而兩岸條例卻是「地圖炮」，掃了全部的公職。

廖元豪說，外國人歸化成中華民國國民並設籍於台灣，即使只隔一年，也可以考高普考當公務員；而大陸人民設籍後，十年內即使考試通過，也不能擔任委任一職等的最低階公務員或公營事業正式員工，「這個法律過分了，但大法官釋字六一八說這個法律合憲，所以也暫時沒辦法」。