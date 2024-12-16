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南韓執政當局抹紅在野 朱立倫：綠引以為戒

聯合報／ 記者張裕珍朱冠諭劉懿萱／連線報導
國民黨主席朱立倫批，民進黨是全世界唯一挺韓國戒嚴的政黨，迄今沒有道歉，對台灣造成很大傷害。 記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫批，民進黨是全世界唯一挺韓國戒嚴的政黨，迄今沒有道歉，對台灣造成很大傷害。 記者黃于凡／攝影

南韓總統尹錫悅短命戒嚴遭彈劾，國民黨主席朱立倫昨再批，民進黨是全世界唯一挺韓國戒嚴的政黨，迄今沒有道歉，對台灣造成很大傷害；南韓執政當局抹紅、抹黑、惡意攻擊在野黨就是反民主的作法，奉勸民進黨一定要引以為戒。

台灣民眾黨昨天表示，各國都應珍視得來不易的民主制度，民進黨立法院黨團附和南韓戒嚴令，事後沒有認錯與道歉，根本就是讓台灣民主「倒退嚕」，賴清德總統應該為此公開道歉。

朱立倫昨到桃園市桃園區黨部參加黨慶時說，韓國在野黨針對人事、預算或政策上，進行反對、監督或杯葛都是常態，南韓執政當局卻抹紅、抹黑、惡意攻擊，甚至想動用戒嚴的方式反制，就是反民主，全世界都不能接受。國民黨立院黨團也說，賴清德總統若再一意孤行，尹錫悅下場就是賴清德的未來。

民進黨秘書長林右昌昨說，韓國現在發生的事，屬於韓國國政、內政，不應拿來說嘴，這是外交大忌。至於藍營指稱「昨日尹錫悅，明日賴清德」的說法，民進黨立委賴瑞隆說，尹錫悅因為執意提出戒嚴而被彈劾，狀況完全不同，台灣沒有人支持戒嚴，國民黨卻無限上綱。

南韓戒嚴 尹錫悅 朱立倫 民進黨 賴清德

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