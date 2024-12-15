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藍黨團稱賴清德一意孤行「下場是尹錫悅」 林右昌批犯外交大忌

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨秘書長林右昌今赴板橋後埔福德宮參拜。記者劉懿萱／攝影
民進黨秘書長林右昌今赴板橋後埔福德宮參拜。記者劉懿萱／攝影

韓國總統尹錫悅12月3日無預警宣布戒嚴，6小時後遭國會推翻，南韓國會昨日通過彈劾尹錫悅。國民黨立院黨團指，賴清德總統若再一意孤行，尹錫悅下場就是賴清德的未來。民進黨秘書長林右昌今則反擊，韓國現在發生的事，屬於韓國國政、內政，不應拿來說嘴，這是外交大忌。

林右昌今日赴板橋後埔福德宮參拜，國民黨立院黨團稱，賴清德總統若再一意孤行，尹錫悅下場就是賴清德的未來。林說，一意孤行的是國民黨，他們在國會提出擴權、濫權的法案，想強行通過選罷法、財劃法及憲訴法、刪減潛艦預算等。

林右昌指出，韓國現在發生的事情，屬於韓國的國政、內政，不應拿來說嘴，國民黨也曾執政過，應當知道這是外交大忌、非常不恰當。

而上海「雙城論壇」12月17日登場，林右昌認為，兩岸正常交流基本原則應是彼此尊重、對等，如果只是想藉機矮化台灣、講傷害台灣人的話，或是做出不適當的動作，大家並不歡迎。

尹錫悅 林右昌 賴清德

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