葉耀元：中共軍事威嚇力道 不影響台人保衛國家決心

台灣人民的自我防衛決心備受外界關注,美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天說,研究顯示「台灣人不是被嚇大的」,中共的軍事威嚇力道、戰爭可能造成死傷人數多寡,並不會影響台灣人保家衛國的決心。

國史館14、15日舉行「戰後台美關係-從經濟發展到國防安全」新書發表暨學術討論會。

葉耀元今天下午在研討會以「Dying to Win? CasualtySensitivity, Partnership, and Willingness for Self-Defense inTaiwan」為題,分析影響台灣人民自我防衛意願的因素。

葉耀元表示,過去美國文獻顯示,戰爭死傷越嚴重、美國民眾越不支持戰爭,而當中國入侵台灣時,台灣人民只有投降與戰爭兩個選擇,因此他委託Rakuten Insight進行民調,想了解台灣人民面對戰爭死傷人數時,台灣民眾的態度會如何改變。

葉耀元說,民調分別假定兩岸發生戰爭,造成軍人、平民不同程度的死傷,調查結果顯示,死傷人數多寡,不會影響台灣人民保家衛國的意願,但死傷種類較重要,民眾會對平民的死傷反應較大。

葉耀元表示,中共多次恐嚇「留島不留人」,但調查顯示,「台灣人不是被嚇大的」,戰爭的嚴重性與中共對台的軍事威嚇,不會影響到台灣人保家衛國的決心。

他指出,若進一步從政黨支持者分析,不同政黨支持者不會因為死傷人數變多,就變得更不願意保衛台灣。

葉耀元表示,中共說要殲滅台獨份子,但是子彈不長眼,不會只打到台獨份子身上,面對戰爭時,不管政黨傾向為何,其實都逃不掉;調查結果也顯示出一個很有趣的意涵,就是若戰爭爆發,「台灣人的團結力是可以期待的」。