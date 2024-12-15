快訊

阿里山追火車之亂 夢想國際旅行社臉書被灌爆…業者道歉

張惠妹寵粉無極限！砸2億不手軟 大巨蛋專屬禮包曝光了

不阻礙雙邊恢復關係？俄羅斯暗酸南韓政局不穩 南韓外交部超嗆回應了

政府應為氣候變遷負責？ 國際法院考慮立法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

國家破壞環境，未來恐要負法律責任！國際法院近日審議由萬那杜與太平洋島國提出的聲請案，盼讓各國若有汙染環境、大量碳排的狀況時，需要負法律責任。目前多數國雖贊成，但碳排大國幾乎都反對，加上國際法實質效力不強，因此各界仍在觀望最後判決可能的後果。

國家破壞環境要負責

根據《半島電視台》報導，國際法院近日受理萬那杜與多個太平洋島國，超過1百國聯合遞交的申訴，經過了2個禮拜的辯論與討論，國際法院將於近日做出判決。與會的國際環境法資深律師杜伊克表示，反對負法律責任的國家佔少數，因此很有機會。

不過反對的大多是高碳排國家，例如美國、英國、俄羅斯、中國、德國、沙烏地、加拿大與澳洲等。經過討論後，國際法院15位法官將會回答2個問題，國家在國際法義務下應該怎麼做，還有國家若缺乏因應氣候的行動，或是顯著傷害環境，將面臨怎麼樣的法律後果？

巴勒斯坦拿自身舉例

此次會議巴勒斯坦也有參加，巴國便聚焦在以色列對巴勒斯坦的屯墾侵占，對當地土地的破壞與可能造成的氣候變遷影響。巴勒斯坦駐荷蘭大使哈賈茲強調，以色列對巴勒斯的侵占，除了一般國際法要負責外，若未來有氣候法律課責的話，也有違法的嫌疑。

不過國際法院所做的決議不見得有實質拘束力。此外，《碳排簡報》提到，今年在亞塞拜然舉行的COP29氣候大會上，各國在氣候變遷補償基金的額度爭論不休，從3兆到2千億美元都有，最後在經過激烈討論後，才有每年3千億美元的額度，但對開發中國家來說遠遠不夠。

【更多精采內容，詳見

侵占 巴勒斯坦 法律

延伸閱讀

王金平拜會國民黨團 盼立院完成宗教基本法立法

48小時狂轟350多次為侵略開路？以色列擬在敘利亞建立「無菌防區」

阿塞德垮臺仍轟敘利亞 阿拉伯譴責以色列

以色列軍隊50年來首度闖敘利亞！占領境內目標 搶武器、毀軍火庫存

相關新聞

陳佩琪大秀1991年夫妻婚紗照 喊話柯文哲記得互望笑容

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出全案力拚月底起訴。民眾黨主席柯文哲妻子今天在臉書溫情喊話，「很想你，要永遠記得互望的笑容...

遭爆陽明山違建 蔡英文辦公室：家人短租前已存在

今有媒體報導李敖長女李文投訴陽明山住家附近一棟豪華別墅出現大量隨扈，指稱是前總統蔡英文租用入住，而該屋有3處違建被查報。...

羅文嘉喊蔣萬安救一貫道 北市曝矛盾...難道蔣接管海基會？

三名一貫道道親10月赴陸在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉喊話北市長蔣萬安，雙城論壇期間向陸方提及此事，給家屬一個答覆。北市...

大法官人事案綠營異見多 藍營整體氛圍仍傾向「全砍」

立法院將在12月24日行使大法官人事同意權，但這份名單就連民進黨內都傳雜音，其中又以賴總統提名的司法院副院長人選姚立明最...

試委17日行使同意權 藍營點名這3人恐不會過關

立法院17日將行使考試院人事同意權，國民黨立院黨團也定於投票前舉行黨團大會，確認最後「封殺」名單。據掌握，目前可能遭封殺...

政府應為氣候變遷負責？ 國際法院考慮立法

國家破壞環境，未來恐要負法律責任！國際法院近日審議由萬那杜與太平洋島國提出的聲請案，盼讓各國若有汙染環境、大量碳排的狀況時，需要負法律責任。目前多數國雖贊成，但碳排大國幾乎都反對，加上國際法實質效力不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。