政府應為氣候變遷負責？ 國際法院考慮立法

國家破壞環境，未來恐要負法律責任！國際法院近日審議由萬那杜與太平洋島國提出的聲請案，盼讓各國若有汙染環境、大量碳排的狀況時，需要負法律責任。目前多數國雖贊成，但碳排大國幾乎都反對，加上國際法實質效力不強，因此各界仍在觀望最後判決可能的後果。

國家破壞環境要負責

根據《半島電視台》報導，國際法院近日受理萬那杜與多個太平洋島國，超過1百國聯合遞交的申訴，經過了2個禮拜的辯論與討論，國際法院將於近日做出判決。與會的國際環境法資深律師杜伊克表示，反對負法律責任的國家佔少數，因此很有機會。

不過反對的大多是高碳排國家，例如美國、英國、俄羅斯、中國、德國、沙烏地、加拿大與澳洲等。經過討論後，國際法院15位法官將會回答2個問題，國家在國際法義務下應該怎麼做，還有國家若缺乏因應氣候的行動，或是顯著傷害環境，將面臨怎麼樣的法律後果？

巴勒斯坦拿自身舉例

此次會議巴勒斯坦也有參加，巴國便聚焦在以色列對巴勒斯坦的屯墾侵占，對當地土地的破壞與可能造成的氣候變遷影響。巴勒斯坦駐荷蘭大使哈賈茲強調，以色列對巴勒斯的侵占，除了一般國際法要負責外，若未來有氣候法律課責的話，也有違法的嫌疑。

不過國際法院所做的決議不見得有實質拘束力。此外，《碳排簡報》提到，今年在亞塞拜然舉行的COP29氣候大會上，各國在氣候變遷補償基金的額度爭論不休，從3兆到2千億美元都有，最後在經過激烈討論後，才有每年3千億美元的額度，但對開發中國家來說遠遠不夠。

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