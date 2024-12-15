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綠營文攻武鬥擋選罷法 藍營備妥因應之道

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立院內政委員會明天排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤揚言要文攻武鬥，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇回應，不管綠營文攻還是武鬥，他們都會有因應之道。圖／聯合報系資料照片
立院內政委員會明天排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤揚言要文攻武鬥，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇回應，不管綠營文攻還是武鬥，他們都會有因應之道。圖／聯合報系資料照片

立院內政委員會明天排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤揚言要文攻武鬥，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇回應，不管綠營文攻還是武鬥，國民黨團都會有因應之道。

藍綠針對選罷法修法已經爆發多次嚴重的推擠、肢體衝突，明天內政委員會恐將再次上演全武行。吳思瑤昨天表示，一旦罷免投票要高於當選票，等於罷免制度走入歷史，傷害憲法與人民權利，民進黨團當然文攻武鬥，靈活運用各項議事攻防。

面對綠營來勢洶洶，王鴻薇表示，「反正過去他們都搞過嘛！」若民進黨明天不給開會，他們當然一定會排除；若採取冗長發言的話，因為條文只有兩條而已，就給他們發言，基本上民進黨文攻武鬥的方式，他們都會有因應之道。

另外，傳出有藍營人士不滿立法院長韓國瑜對選罷法修法的態度過於中立，國民黨立委張嘉郡表示，民調顯示民眾支持連署加嚴，讓程序更加嚴謹，且可避免「惡罷」，所以她認為只要符合議事程序，韓院長一定會全力支持，「我們要對韓院長保持十足信心，他一定會協助國民黨團完成這項任務，請大家拭目以待。」

國民黨 民進黨 選罷法

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