綠「挺戒嚴」發文至今未認錯 民眾黨要賴總統公開道歉

南韓國會昨天表決通過彈劾總統尹錫悅。台灣民眾黨今天表示，民進黨立法院黨團小編先前發文附和尹錫悅戒嚴令，至今沒有認錯與道歉，根本就是讓台灣民主「倒退嚕」，賴清德總統應該為此公開道歉，別再繼續傷害台灣民主。

台灣民眾黨稍早在臉書發文指出，南韓國會已通過尹錫悅彈劾案，各國都應該珍視得來不易的民主制度，呼籲執政的民進黨深刻警惕，不要繼續以威權心態與作為傷害台灣民主。

民眾黨表示，台灣的自由民主體制是經過血淚爭取而來，不應輕易被踐踏。台灣經歷長期戒嚴，許多民主前輩前仆後繼，分別以生命、自由、青春爭取來民主自由，朝野各黨也應該共同守護。

不過，民眾黨團說，民進黨立法院黨團小編先前發文附和尹錫悅戒嚴令，事後沒有認錯與道歉，嚴重傷害台灣的民主價值與國際形象，過去以反威權起家，現在卻發文附和戒嚴，難道想藉著掌握權力恐嚇台灣人民，執政黨有這樣的威權心態，根本是讓台灣民主「倒退嚕」。

民眾黨也批評，民進黨以民主進步為名，包裝威權思想的心態畢露無遺，對於在野黨的合理監督，動輒貼上聯共亂台的抹紅標籤，身為國會少數卻不斷以暴力手段癱瘓議事，身兼執政黨主席與國家元首的賴總統 ，應該為此公開道歉，民進黨也應以尹錫悅戒嚴事件為戒，別再繼續用威權的心態與作為，持續傷害台灣的民主。