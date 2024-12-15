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內政部1996熱線年逾20萬通 將導入AI助攻服務品質

中央社／ 台北15日電

內政部設置「1996內政服務熱線」，目前每年超過20萬通諮詢電話。內政部長劉世芳說，將導入AI人工智慧的語音文字互轉機制，輔助人員快速有效解決民眾問題，不僅提高服務品質，也有效舒緩人員處理公務壓力。

內政部今天發布新聞表示，為擴大即時回應民眾電話諮詢及建議，自民國101年起，內政部整併警政署、移民署、消防署、國土管理署與國家公園署等所屬機關，統一對外服務窗口「1996內政服務熱線」，目前每年超過20萬通諮詢電話，每月進線超過1萬6000通，另也有超過40%來電需再轉接至相關業務單位處理。

劉世芳說，考量近年話務量逐年增加，專人服務工作日益增重，內政部將導入AI人工智慧的語音文字互轉機制，幫助人員快速有效解決民眾對於內政業務諮詢與建議。

劉世芳說，「1996內政服務熱線」服務的前5名分別是身分證掛失、詢問社會團體成立業務、戶政業務、警政業務及地政業務。民眾如果對內政部業務有任何疑問，可以在每天上午8時至晚間10時致電諮詢，將有專人即時回覆，未來也會陸續提供即時通訊軟體服務及回撥電話，以更多元方式為民眾提供諮詢服務。

內政部 劉世芳 語音

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