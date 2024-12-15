台半導體產業發展 學者：留學生居首功

「台灣的官員在國外留學過，加上留美留學生回台，才讓台灣半導體產業從無到有，還如此深耕！」學者藍適齊15日在國史館研討會還指出，這些留學生不只帶回知識，還有人脈，才能讓台灣持續接到美國大公司的訂單。不過學者趙相科提醒說，制定半導體政策過程中，有很多紛爭與意見不合，並沒有想像中順利。

官員多有留學背景

國史館15日舉行「戰後台美關係-從經濟發展到國防安全」學術研討會，政大歷史系副教授藍適齊表示，半導體產業對台灣的重要不言而喻，但過往研究大多強調技術，對於相關知識如何傳播到台灣較少研究。但他認為，台灣過去從沒有半導體產業，能將產業引入，官員有留學背景相當重要，才會知道國外產業的發展。

「前經濟部長孫運璿也在國外實習過！」藍適齊舉例，1974年著名的「早餐會」，包括時任工研院長王兆振、電信總局局長方賢齊、電信研究所所長康寶煌等人都有留學背景。他說，到後來的李國鼎也有留學經驗，因此引入包括潘文淵、施敏等海外人才，更不用說過去從沒來過台灣的台積電創辦人張忠謀。

懷想李國鼎、孫運璿

藍適齊主張，有留學背景的官員，還有多代留學生（包括國民政府來台前就到歐美留學者）回到台灣，除了引入知識外，還有與美國半導體產業的人脈連結，讓台灣的半導體產業可以從無到有，而且如此深耕並對台灣影響很大。但清大經濟系教授趙相科提醒，1974年的早餐會是中央部會官員常有的上班前聚會，但沒有李國鼎。

因此他認為，李國鼎與孫運璿在半導體產業的發展角色，還需要更多口述歷史去研究，例如可訪問當初被邀請回台協助產業發展的普林斯頓三劍客，例如前工研院院長史欽泰、楊丁元等人（另一位章青駒已過世）。另外，要引入RCA的CMOS技術不完全是知識或產業發展的考量，可能還要多研究背後原因。

外國政策需經轉化

「台灣半導體產業發展過程中有很多爭吵！」趙相科也說，潘文淵有紀錄他與工研院、國科會等部會激烈討論政策的過程，從意見完全不同到後來逐漸一致，雖然留學生會將外國所學帶回母國實踐，但在過程中不同的想法會互相競爭，不是只有單純的知識交流。

國史館近日出版新書「美國國家安全與對台政策檔案選譯」，並於14、15兩日邀請多位學者與談，或從不同角度發表研討會論文，盼對台美關係有更深入了解。

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