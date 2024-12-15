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陳佩琪大秀1991年夫妻婚紗照 喊話柯文哲記得互望笑容

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲妻子今天在臉書溫情喊話，同時附上兩人當年婚紗照。圖／取自陳佩琪臉書
台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲妻子今天在臉書溫情喊話，同時附上兩人當年婚紗照。圖／取自陳佩琪臉書

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出全案力拚月底起訴。民眾黨主席柯文哲妻子今天在臉書溫情喊話，「很想你，要永遠記得互望的笑容 」，同時還附上兩人當年的婚紗照，逗趣寫下「老公你沒戴眼鏡，不知道看得清楚看不清楚，我年輕的時候應該不會很難看。」

柯文哲身陷京華城容積弊案，昨天是遭收押禁見的第100天，陳佩琪也攜帶支持者轉交的「平安龜」到場，當場與柯文哲支持者互相加油打氣。

陳佩琪今天上午再度在臉書發文，短短寫下一句「很想你，要永遠記得互望的笑容 ，不論在1991或2023！」不過同時附上多張與柯文哲的合照，其中就包括兩人在1991年的婚紗照，「老公你沒戴眼鏡，不知道看得清楚看不清楚，我年輕的時候應該不會很難看啦。」

婚紗照 柯文哲 老公

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