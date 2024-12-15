雙城風波不斷！上海先遣團李驍東等上午赴指南宮祈福

雙城論壇倒數，已經抵台的先遣團、上海台辦副主任李驍東等一行人今天上午到貓空踩點，也順道到知名指南宮參拜祈福，廟方低調表示，的確李驍東等上海團有來參拜，並且看到指南宮可以俯瞰整個大台北美景，相當讚嘆「風景太美了。」

雙城論壇16、17日登場，上海副市長華源率領的主團明天抵台，上海台辦副主任李驍東等一行人，這兩天陸續到廣慈園區、大巨蛋、圓山飯店等地點踩點，今天上午則到貓纜、貓空，也到文山區香火鼎盛的指南宮參拜。

據了解，今天上海先遣團到指南宮參訪，是由指南宮主委高超文接待，廟方跟李驍東等先遣團成員介紹指南宮的宗教信奉及廟宇藝術，包括凌霄寶殿、純陽寶殿等，還有指南宮的特殊地理位置等，李驍東等人都相當有興趣。