羅文嘉喊蔣萬安救一貫道 北市曝矛盾...難道蔣接管海基會？

三名一貫道道親10月赴陸在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉喊話北市長蔣萬安，雙城論壇期間向陸方提及此事，給家屬一個答覆。北市發言人殷瑋回應，照海基會講法「難道北市府接管了海基會？」「以後是不是蔣萬安兼任海基會董事長？林奕華兼任副董事長就好了呢？」

甚至對於這次雙城論壇上海台辦主任等11人被封殺，殷瑋表示，海基會希望北市府出面來協助溝通，可是卻又不讓上海台辦主任來到台北，「那這中間要去找誰溝通呢？是不是有一點自相矛盾、自相打臉的感覺。」

殷瑋表示，不管是陸委會跟海基會，現在民進黨的溝通管道，顯然是已經斷了，不過沒有關係，「海基會做不到的，台北市蔣市長會循適當的管道，全力的來協助」。市府也認為，如果是真心誠意地要幫助這些一貫道的長輩，真正的做法不是在媒體上去開記者會，去做政治操作，去消費這件事情，而是循各種可能的管道，真實的去表達我們的意見，去溝通、去支持。