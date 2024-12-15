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吳思瑤喊三法綠白合作 李彥秀：想裂解在野監督力量

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
藍白對於財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法、憲法訟訴法的修法尚未取得共識之際，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤喊出綠白合作，稱這三法期待跟民眾黨合作。國民黨立委李彥秀今天表示，民進黨並非真的想與民眾黨討論，而是要裂解在野的監督力量。圖／聯合報系資料照片
藍白對於財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法、憲法訟訴法的修法尚未取得共識之際，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤喊出綠白合作，稱這三法期待跟民眾黨合作。國民黨立委李彥秀今天表示，民進黨並非真的想與民眾黨討論，而是要裂解在野的監督力量。圖／聯合報系資料照片

藍白對於財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法、憲法訟訴法的修法尚未取得共識之際，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤喊出綠白合作，稱這三法期待跟民眾黨合作。國民黨立委李彥秀今天表示，民進黨並非真的想與民眾黨討論，而是要裂解在野的監督力量。

李彥秀表示，民進黨團之前才因為電價、縣市容積率、民眾黨主席柯文哲案批評民眾黨是「賣台集團」、「國會之恥」、「作秀演戲」、「8席沒路用」、「全台最猙獰臉龐」，綠營側翼更把民眾黨打成「中共同路人」，現在民進黨居然要回頭希望與民眾黨合作，真的叫綠營支持者與1450情何以堪？

李彥秀提到，當民進黨把柯文哲打成十惡不赦、把民眾黨打成賣台集團，再陪笑臉希望合作，這就是民進黨的嘴臉、這就是民進黨的邪惡、這就是民進黨的墮落。

李彥秀說，民眾黨8席是國會關鍵少數，過去在野黨一直都有很好的合作默契與溝通管道，民眾黨提出選罷法、財劃法、憲訴法的修正版本，更證明民進黨說「現行版本就是最理想的版本」，根本就是鬼話連篇，民進黨並不是真的想與民眾黨討論修正，而是要搓掉民眾黨的修正版本，裂解在野的監督力量，繼續為賴清德總統的獨裁傲慢保駕護航。

李彥秀強調，國民黨與民眾黨對於過時、不合理的選罷法、財劃法、憲訴法都有修正共識，內容都可以充分的溝通討論，民進黨絕對不會有見縫插針的機會。

李彥秀 民眾黨 民進黨

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