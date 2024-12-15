尹錫悅遭彈劾 朱立倫：奉勸民進黨引以為戒

民進黨立院黨團日前發文附和南韓戒嚴，網路負面聲量暴增。國民黨主席朱立倫今天說，民進黨是全世界唯一力挺韓國戒嚴的政黨，到現在都還沒有道歉，對台灣造成很大的傷害；南韓執政當局抹紅、抹黑、惡意攻擊在野黨就是反民主的作法，奉勸民進黨一定要引以為戒。

南韓國會昨天通過總統尹錫悅的彈劾案，國民黨主席朱立倫今天參加國民黨建黨130周年黨慶桃園市桃園區黨部慶祝活動時被媒體詢問看法。

朱立倫表示，全世界的民主國家都要以南韓這次發生的戒嚴事件為戒，不要再惡鬥，任何民主國家朝野之間的攻防，絕對不能動用戒嚴，這次韓國的在野黨針對人事、預算或政策上，進行反對、監督或杯葛都是常態，南韓執政當局卻抹紅、抹黑、惡意攻擊，甚至想動用戒嚴，就是一個反民主、全世界不能接受的方式。

朱立倫說，世界也在看台灣，台灣現在也是雙少數的政府，如果今天執政當局不斷抹紅、抹黑、惡意攻擊在野黨，就是一個反民主的作法，這是民主國家都不能接受的，奉勸民進黨一定要引以為戒。

朱立倫表示，到現在為止，民進黨是全世界唯一力挺韓國戒嚴的政黨，且到現在都還沒有道歉，包括國際媒體的報導及韓國民情的憤慨，民進黨到現在都沒有回應，這一點對台灣是很大的傷害。