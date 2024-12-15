試委17日行使同意權 藍營點名這3人恐不會過關

立法院17日將行使考試院人事同意權，國民黨立院黨團也定於投票前舉行黨團大會，確認最後「封殺」名單。據掌握，目前可能遭封殺的人選，包括院長被提名人周弘憲、試委被提名人柯麗鈴、伊萬・納威（Iwan Nawi），但最終名單待黨團大會討論而定。綠營則評估，試委背景無太大爭議，難度相對大法官單純。

第14屆正副院長提名人選包括考試院副院長周弘憲出任考試院長、考選部前部長許舒翔出任副院長，試委被提名人有國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、銓敘部前次長呂秋慧，以及前試委王秀紅與伊萬．納威。

國民黨立委表示，13日的黨團大會有討論試委的放行名單，但每個委員的意見多元，有人對這個不滿意、有人對那個不滿意，整體尚未形成共識，投票前還會再討論，國民黨團會團進團出。儘管尚未形成共識，但一位知情人士指出，目前周弘憲、柯麗鈴、伊萬・納威被封殺機率高。

這名人士表示，周弘憲對於廢除考試院、監察院的立場不一，審查時言詞閃躲，不敢正面回答立委的提問；柯麗鈴是教育部前部長葉俊榮的太太，儘管葉俊榮部長內任「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，但仍引發部分立委疑慮。不過，這名人士也說，國民黨立委鄭天財擔憂若將伊萬・納威封殺，試委中沒有原住民代表。

鄭天財受訪表示，伊萬．納威曾任前立委蔡中涵的辦公室主任，之後到政治大學民族所，也擔任過原民會副主委，更是這一屆的試委。雖然上一次試委行使同意權的時候，國民黨團沒有支持伊萬．納威，但他當時有向黨團報告，並支持伊萬．納威。

鄭天財提到，伊萬．納威的先生是民進黨立委林淑芬的親戚，但其先生是畫家，沒有參與政治，夫妻兩人沒有很強烈的藍綠色彩。至於這次是否還會支持伊萬．納威，鄭天財說，等黨團決定之後，再提出自己的看法。

至於民眾黨團方面，初步定調不會全數通過，不過確切名單未有定論。民眾黨立院黨團副總吳春城表示，民眾黨團不會全面封殺，可能方向為多數過關，少部分人選還要逐一討論，尚無定論，還需經過黨團會議討論；民進黨內評則評估試委背景無太大爭議，難度相對大法官單純。