大法官人事案綠營異見多 藍營整體氛圍仍傾向「全砍」

立法院將在12月24日行使大法官人事同意權，但這份名單就連民進黨內都傳雜音，其中又以賴總統提名的司法院副院長人選姚立明最為爭議，導致綠委不願為其辯護。藍營人士透露，目前國民黨整體氛圍傾向「全數封殺」，實務界出身的大法官提名人王碧芳單獨過關機率恐怕不大。

司法院正副院長等7位大法官人事同意權行使，是本屆立法院的重頭戲，賴總統8月底敲定張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。立法院現已完成審查，12月24日立法院會記名投票表決。

早在名單公布之初，綠營內部就有雜音，其中姚立明雖有法學博士資歷，但去年才任賴總統大選期間的競選總部主委，且政治光譜「多元」，就連民進黨立委王世堅都曾在中常會當面質疑賴為何提名政治變色龍，也有綠委私下表示很難辯護，審查期間姚也坦言「自己通過機率很小」。

另名讓綠營反彈強烈的則是台大國發所法學者劉靜怡，主因是劉對前總統蔡英文的倫敦政經學院論文相當不留情面。此外則是敏感的廢死議題，當前大法官中除了王碧芳明確表達支持死刑，張文貞不表態、姚立民有條件支持外，其餘立場皆支持廢死，也讓部分綠委態度保留。

普遍認為，藍白最少否決6人，唯一可能同意的就是實務界出身且明確支持死刑的王碧芳。

不過，藍營人士表示，距離大法官投票還有一段時間，國民黨立院黨團內部還需具體討論，才會做最後決定，但曾表態過支持廢死、政黨色彩過於強烈的被提名人一定不會過。至於是全數封殺，還是讓被提名人王碧芳過關，這名人士說，目前整體氛圍傾向全砍，王碧芳單獨過關機率不大。