快訊

指導教授／解聘判決二度翻盤 指導研究生是教學義務？

僅00878報酬正…00919、00713、00929總虧損22萬多！ 小師傅：已習慣各種聲音聽聽就好

抗戰時空軍猛轟出雲艦兩個月 為何僅一次任務命中？

聽新聞
0:00 / 0:00

大法官人事案綠營異見多 藍營整體氛圍仍傾向「全砍」

聯合報／ 記者黃婉婷王千豪／台北即時報導
立法院完成大法官被提名人同意權案的審議，預定24日行使同意權投票。圖／聯合報系資料照片
立法院完成大法官被提名人同意權案的審議，預定24日行使同意權投票。圖／聯合報系資料照片

立法院將在12月24日行使大法官人事同意權，但這份名單就連民進黨內都傳雜音，其中又以賴總統提名的司法院副院長人選姚立明最為爭議，導致綠委不願為其辯護。藍營人士透露，目前國民黨整體氛圍傾向「全數封殺」，實務界出身的大法官提名人王碧芳單獨過關機率恐怕不大。

司法院正副院長等7位大法官人事同意權行使，是本屆立法院的重頭戲，賴總統8月底敲定張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。立法院現已完成審查，12月24日立法院會記名投票表決。

早在名單公布之初，綠營內部就有雜音，其中姚立明雖有法學博士資歷，但去年才任賴總統大選期間的競選總部主委，且政治光譜「多元」，就連民進黨立委王世堅都曾在中常會當面質疑賴為何提名政治變色龍，也有綠委私下表示很難辯護，審查期間姚也坦言「自己通過機率很小」。

另名讓綠營反彈強烈的則是台大國發所法學者劉靜怡，主因是劉對前總統蔡英文的倫敦政經學院論文相當不留情面。此外則是敏感的廢死議題，當前大法官中除了王碧芳明確表達支持死刑，張文貞不表態、姚立民有條件支持外，其餘立場皆支持廢死，也讓部分綠委態度保留。

普遍認為，藍白最少否決6人，唯一可能同意的就是實務界出身且明確支持死刑的王碧芳。

不過，藍營人士表示，距離大法官投票還有一段時間，國民黨立院黨團內部還需具體討論，才會做最後決定，但曾表態過支持廢死、政黨色彩過於強烈的被提名人一定不會過。至於是全數封殺，還是讓被提名人王碧芳過關，這名人士說，目前整體氛圍傾向全砍，王碧芳單獨過關機率不大。

司法院 大法官 王碧芳

延伸閱讀

翁曉玲問「卡管案」 劉靜怡：相信教育部核定過於倉促

劉靜怡：台灣應走向沒死刑 死刑合憲判決感到遺憾

肯定王碧芳坦率支持死刑 陳冠廷：張文貞不該迴避

修憲訴法擋不了大法官？王碧芳：適用個案時可宣告違憲

相關新聞

藍下周拚選罷法「加一」出委 挾總預算迫綠會期內三讀

立法院內政委員會下周一排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數，預計朝野將有衝突。據了解，藍營可能硬起來，力...

國民黨團：賴清德若一意孤行 就是尹錫悅今日的下場

南韓總統尹錫悅日前宣布戒嚴，引發南韓政治風暴，南韓國會今日通過彈劾尹錫悅，尹錫悅將即刻停職。國民黨立院黨團今晚表示， 如...

遭爆陽明山違建 蔡英文辦公室：家人短租前已存在

今有媒體報導李敖長女李文投訴陽明山住家附近一棟豪華別墅出現大量隨扈，指稱是前總統蔡英文租用入住，而該屋有3處違建被查報。...

吳思瑤喊三法綠白合作 李彥秀：想裂解在野監督力量

藍白對於財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法、憲法訟訴法的修法尚未取得共識之際，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤喊出綠白合作，稱...

尹錫悅遭彈劾 朱立倫：奉勸民進黨引以為戒

民進黨立院黨團日前發文附和南韓戒嚴，網路負面聲量暴增。國民黨主席朱立倫今天說，民進黨是全世界唯一力挺韓國戒嚴的政黨，到現...

試委17日行使同意權 藍營點名這3人恐不會過關

立法院17日將行使考試院人事同意權，國民黨立院黨團也定於投票前舉行黨團大會，確認最後「封殺」名單。據掌握，目前可能遭封殺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。