快訊

指導教授／解聘判決二度翻盤 指導研究生是教學義務？

僅00878報酬正…00919、00713、00929總虧損22萬多！ 小師傅：已習慣各種聲音聽聽就好

抗戰時空軍猛轟出雲艦兩個月 為何僅一次任務命中？

聽新聞
0:00 / 0:00

羅文嘉喊話蔣萬安救一貫道親 羅智強：海基會廢物化再刪5600萬

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
三名一貫道道親10月赴陸在廣東被補，海基會秘書長羅文嘉喊話台北市長蔣萬安在雙城論壇期間向陸方提及此事。國民黨立委羅智強今天表示，羅文嘉的說法證明了海基會和陸委會廢物化，他加碼再刪除海基會5600萬元的政府補助。圖／聯合報系資料照片
三名一貫道道親10月赴陸在廣東被補，海基會秘書長羅文嘉喊話台北市長蔣萬安在雙城論壇期間向陸方提及此事。國民黨立委羅智強今天表示，羅文嘉的說法證明了海基會和陸委會廢物化，他加碼再刪除海基會5600萬元的政府補助。圖／聯合報系資料照片

三名一貫道道親10月赴陸在廣東被補，海基會秘書長羅文嘉喊話台北市長蔣萬安在雙城論壇期間向陸方提及此事，給家屬一個答覆。國民黨立委羅智強今天表示，羅文嘉的說法證明了海基會和陸委會廢物化，他加碼再刪除海基會5600萬元的政府補助。

羅智強表示，一貫道的3位長者在廣東被捕，羅文嘉要蔣萬安叫中共放人，證明了海基會和陸委會廢物化。台灣民眾在大陸被捕，職司兩岸協商的海陸兩會沒能力救人，就要蔣萬安向中共要人，廢物可以廢得那麼理直氣壯，羅文嘉真的是了不起。

羅智強指出，這件事如果發生在國民黨執政時期，海基會秘書長敢把責任推給地方政府？不用等民進黨開罵，前總統馬英九一定叫海基會秘書長下台。也只有民進黨會重用這種沒能力，卸責還卸得趾高氣昂的政客。

羅智強說，按照羅文嘉的邏輯，乾脆把海陸兩會併入台北市政府，由蔣萬安兼任陸委會主委和海基會董事長。不過，他還是要謝謝羅文嘉，親口認證了民進黨執政後海基會的廢物化，明年海基會要政府捐助2億5957萬元，海基會的交流工作愈作愈爛，卻要政府掏人民的納稅錢多捐助海基會7000萬，等於增加40％的捐助金額，「我只能說羅文嘉還真敢要、真敢花！」

羅智強表示，既然羅文嘉要把海基會的業務推給蔣萬安，「我也不能不體察海基會秘書長想把海基會廢物化的苦心」，他已提案不但要刪掉海基會今年多要的7000萬元捐助，他還幫羅文嘉加碼再刪5600萬元，總計刪掉海基會1億2657萬元的政府捐助，以實現羅文嘉想把海基會廢物化的心願。

廢物 海基會 羅文嘉

延伸閱讀

批海基會史上最廢 國民黨：羅文嘉談話顯露賴清德無能

一貫道3人赴陸被捕 吳思瑤喊話蔣萬安藉雙城論壇抗議

羅文嘉要北市救一貫道信徒？ 郝龍斌批：事發廣州還去扯雙城論壇

三寶爸蔣萬安閃到腰 醫提醒：家長抱孩手肘靠近這部位較好

相關新聞

藍下周拚選罷法「加一」出委 挾總預算迫綠會期內三讀

立法院內政委員會下周一排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數，預計朝野將有衝突。據了解，藍營可能硬起來，力...

國民黨團：賴清德若一意孤行 就是尹錫悅今日的下場

南韓總統尹錫悅日前宣布戒嚴，引發南韓政治風暴，南韓國會今日通過彈劾尹錫悅，尹錫悅將即刻停職。國民黨立院黨團今晚表示， 如...

遭爆陽明山違建 蔡英文辦公室：家人短租前已存在

今有媒體報導李敖長女李文投訴陽明山住家附近一棟豪華別墅出現大量隨扈，指稱是前總統蔡英文租用入住，而該屋有3處違建被查報。...

吳思瑤喊三法綠白合作 李彥秀：想裂解在野監督力量

藍白對於財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法、憲法訟訴法的修法尚未取得共識之際，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤喊出綠白合作，稱...

尹錫悅遭彈劾 朱立倫：奉勸民進黨引以為戒

民進黨立院黨團日前發文附和南韓戒嚴，網路負面聲量暴增。國民黨主席朱立倫今天說，民進黨是全世界唯一力挺韓國戒嚴的政黨，到現...

試委17日行使同意權 藍營點名這3人恐不會過關

立法院17日將行使考試院人事同意權，國民黨立院黨團也定於投票前舉行黨團大會，確認最後「封殺」名單。據掌握，目前可能遭封殺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。