羅文嘉喊話蔣萬安救一貫道親 羅智強：海基會廢物化再刪5600萬

三名一貫道道親10月赴陸在廣東被補，海基會秘書長羅文嘉喊話台北市長蔣萬安在雙城論壇期間向陸方提及此事，給家屬一個答覆。國民黨立委羅智強今天表示，羅文嘉的說法證明了海基會和陸委會廢物化，他加碼再刪除海基會5600萬元的政府補助。

羅智強表示，一貫道的3位長者在廣東被捕，羅文嘉要蔣萬安叫中共放人，證明了海基會和陸委會廢物化。台灣民眾在大陸被捕，職司兩岸協商的海陸兩會沒能力救人，就要蔣萬安向中共要人，廢物可以廢得那麼理直氣壯，羅文嘉真的是了不起。

羅智強指出，這件事如果發生在國民黨執政時期，海基會秘書長敢把責任推給地方政府？不用等民進黨開罵，前總統馬英九一定叫海基會秘書長下台。也只有民進黨會重用這種沒能力，卸責還卸得趾高氣昂的政客。

羅智強說，按照羅文嘉的邏輯，乾脆把海陸兩會併入台北市政府，由蔣萬安兼任陸委會主委和海基會董事長。不過，他還是要謝謝羅文嘉，親口認證了民進黨執政後海基會的廢物化，明年海基會要政府捐助2億5957萬元，海基會的交流工作愈作愈爛，卻要政府掏人民的納稅錢多捐助海基會7000萬，等於增加40％的捐助金額，「我只能說羅文嘉還真敢要、真敢花！」

羅智強表示，既然羅文嘉要把海基會的業務推給蔣萬安，「我也不能不體察海基會秘書長想把海基會廢物化的苦心」，他已提案不但要刪掉海基會今年多要的7000萬元捐助，他還幫羅文嘉加碼再刪5600萬元，總計刪掉海基會1億2657萬元的政府捐助，以實現羅文嘉想把海基會廢物化的心願。