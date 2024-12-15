立院明審選罷法 藍拚送出委員會 綠：文攻武鬥

立法院內政委員會本周一排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數，預計朝野將有衝突。據了解，藍營可能硬起來，力拚草案送出委員會並交協商，以期過一個月協商冷凍期，在本會期結束前完成三讀，同時以選罷法修法三讀作為明年度中央政府總預算的條件。

立法院第十一屆第二會期將於明年一月廿一日正式結束，緊鄰農曆新年。據稱，為祝賀美國總統當選人川普就職，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣將在明年一月十八日前往美國代表我國立法院表賀，將影響本會期最後一次院會時間，也牽動國民黨立院黨團的議事戰術。

國民黨瞄準民進黨有總預算案不得不過的壓力，加上國民黨握有排案權，據了解，國民黨不排除在本會期最後一次院會的討論事項，將憲法訴訟法、選罷法、財劃法等具高度政治敏感性的法案，排在總預算案之前，民進黨若再強力杯葛議事，議程恐難處理至總預算案，屆時民進黨政府的新興計畫案、公共投資案將「窒礙難行」，常態性預算則不受影響。

因此，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩原訂處理海陸兩會預算，並要求委員會十三日就要彙整好預算提案，為趕在韓國瑜明年一月十八日赴美前度過協商冷凍期，改為力拚將選罷法修法加一版本送出委員會。至於選罷法修法連署加嚴的版本，則會在近期伺機闖關三讀。

有藍營人士說，強力杯葛而延宕到總預算案，農曆新年前零成果，無法跟賴清德總統交代的是柯建銘、吳思瑤，「下會期繼續跟你玩」。不過，針對是否硬拚選罷法修法加一版本，黨內看法不同，有藍委認為，如民進黨真發動大罷免，連署加嚴已足使罷免成功率大減。

吳思瑤說，一旦罷免投票要高於當選票，等於罷免制度走入歷史，傷害憲法與人民權利，民進黨團當然文攻武鬥，靈活運用各項議事攻防。她也向民眾黨喊話，選罷法、財劃法、憲訴法等，黨團都期待跟在野黨合作。