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柯文哲羈押百日 陳佩琪帶平安龜現身北所

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
台北市前市長柯文哲夫人陳佩琪。聯合報資料照片 記者胡經周／攝影
台北市前市長柯文哲夫人陳佩琪。聯合報資料照片 記者胡經周／攝影

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率、政治獻金假帳案遭收押，至前天已關押滿100天，柯妻陳佩琪前晚現身台北看守所，與現場的小草們為柯文哲加油打氣，陳佩琦還攜帶柯妹柯美蘭轉交的「平安龜」到場，希望丈夫平安歸來。

「這4個月來，都會來這邊送一些書給他。」陳佩琪表示，很感謝大家到這邊（看守所）陪伴柯文哲，從結婚到現在，柯常說娛樂就是看書；但每月送書的額度，常在月初就用光了，後來只好借用別人的名義繼續送，不管有無額度，她都親自送來，「就是要跟柯文哲說，我都會來看他。」

據了解，北檢偵辦京華城案已進入尾聲，檢方已開始撰寫起訴書，為確認被告供述，檢察官上周以每天一人方式，分別提訊在押的威京集團主席沈慶京等被告，全案預計月底偵結。

柯文哲 陳佩琪

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