藍下周拚選罷法「加一」出委 挾總預算迫綠會期內三讀

立法院內政委員會下周一排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數，預計朝野將有衝突。據了解，藍營可能硬起來，力拚草案送出委員會並交協商，以期過一個月協商冷凍期，並挾明年度中央政府總預算迫綠營妥協，在本會期結束前完成三讀。

立法院第11屆第2會期將延會至明年1月21日結束。據傳，為祝賀美國總統當選人川普就職，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣可能在明年1月18日連袂前往美國，代表我國表賀。

韓江如啟行，將影響本會期最後一次院會的時間訂在何時，也牽動國民黨立院黨團的議事戰術。民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等肩負本會期最大任務，是讓明年度中央政府總預算案於朝小野大、朝野對峙氛圍高漲的情況下，仍能順利通關。

國民黨方面瞄準民進黨有總預算案不得不過的壓力，加上國民黨手中握有排案權。據傳，國民黨不排除在本會期最後一次院會的討論事項，將憲法訴訟法、選罷法、財劃法等具高度政治敏感性的法案，排在總預算案之前，民進黨若再強力杯葛議事，議程恐難處理至總預算案，讓民進黨陷入兩難。

因此，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩原訂下周處理海陸兩會預算，並要求委員會13日就要彙整好預算提案，但為趕在韓國瑜明年1月18日赴美前度過協商冷凍期，臨時將下周一（16日）的議程改為審查選罷法加一修法，力拚送出委員會，好如期本會期結束前完成三讀。

也由於16日是選罷法加一通過協商期的最後底線，所以國民黨有非要送出委員會的壓力；相對的，民進黨若能在16日擋下此法，形同在這個會期中不再需處理選罷法加一的問題；因此，16日朝野在內政委員會恐再爆發激烈衝突。至於選罷法連署加嚴版，藍營則會在近期伺機闖關三讀，迫使綠營頻於備戰。

有藍營人士說，國民黨已經不是國會劣勢的國民黨，也不是「什麼事情，民進黨一鬧就妥協的國民黨」，本屆新科藍委多，戰力也強，民進黨要想清楚，強力杯葛而延宕到總預算案，農曆新年前零成果，無法跟賴清德總統、民進黨內交代的是柯建銘、吳思瑤，對國民黨而言沒有損失，「下會期繼續跟你玩」。

不過，對於是否要硬拚選罷法修法加一版本，黨內藍委有不同看法，有藍委認為，如民進黨真對藍委發動大罷免，連署加嚴已足使罷免成功率大大降低，而藍委本身沒有這麼脆弱，也切莫小看藍營打熱戰的力量，基隆市長謝國樑罷免案已經證明，毫無正當性的罷免無法爭取到民眾認同。