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南韓憲政問題正開始…尹錫悅「彈劾通過」即刻停權 政局恐持續不穩

南韓政局動盪 北韓卻異常反應遲鈍？專家分析背後意義

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【即時短評】看南韓暴衝戒嚴 民進黨迫在野修法捍衛國會制衡力

聯合報／ 本報記者程平
立法院院會日前因國民黨團欲將選罷法修正案排入議程，朝野發生激烈衝突。圖／聯合報系資料照片
立法院院會日前因國民黨團欲將選罷法修正案排入議程，朝野發生激烈衝突。圖／聯合報系資料照片

國民黨力拚在立院這個會期中完成選罷法及憲訴法修法，其目的是為了防止大罷免潮，以及避免單一或少數觀點主導憲法法庭判決；這二項修法為何重要？因不論是罷免成功讓國會重回執政多數，或是憲法法庭維持現有的制度，台灣反對的力量將形同被消失。

先不論大罷免潮是否真能成功，單就目的來說，目前針對藍委發起的罷免連署，其實都是由號稱「民間」的親綠團體所發動；從日前基督教長老教會舉辦的「青鳥宴」來看，在立院旁席開100桌，充斥綠營側翼、網紅，現場還有罷免藍委徐巧芯、王鴻薇、葉元之、張智倫等團體到場宣傳，目的顯而易見。

雖然民進黨秘書長林右昌曾表示，不要去談要透過罷免，來增加國會席次，這角度並不是很健康。但以目前立院執政黨51席，在野黨62席的結構來看，若成功罷免6席藍委讓綠委取而代之，立法院將重返行政院「立法局」，再當執政橡皮圖章，罷免團體的司馬昭之心，怎是林右昌三言兩語就切割。

至於修正憲訴法，拉高憲法法庭的判決門檻，提案的國民黨立委翁曉玲有鑑於少數法官裁判影響裁判的質量和深度，才會主張修法，避免單一觀點主導憲法法庭判決。而提案的時間點剛好遇上國會改革法案幾乎全遭憲法法庭否決，國民黨內因此也擔心民進黨會一再複製此模式，沒收立法權。

國民黨內的憂心並非杞人憂天。後續原住民禁伐補償爭議，當時行政院長卓榮泰就曾揚言，若不得已，必須思考是否聲請釋憲。昨天立法院三讀修正通過「原民會組織法」，原民會也稱將研議報請覆議或聲請釋憲。由此可見，民進黨已經將憲法法院當成太上院，只要不順心，就出手扼殺具民意基礎的立院決議。

國民黨積極推動選罷法及憲訴法修法，被民進黨指控扼殺民權、憲法精神。只不過，從這次南韓的短命戒嚴可以看出，若沒有國會監督權，才真是對民主最大的迫害。而民進黨企圖一黨專權，用盡各種手段要讓立院失去制衡的力量，台灣民主豈容毀在民進黨的一黨之私。

憲法法庭 民進黨 罷免

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