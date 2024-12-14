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南韓政局動盪 北韓卻異常反應遲鈍？專家分析背後意義

民眾黨增中評委參選資格 曾任民代黨代表或法律專業

中央社／ 台北14日電
民眾黨近日修正黨職人員選舉辦法。記者杜建重／攝影
民眾黨近日修正黨職人員選舉辦法。記者杜建重／攝影

民眾黨近日修正黨職人員選舉辦法，增訂曾任縣市以上行政首長、縣市議員以上民代、具備法律會計專業或曾任黨代表等，需具備其中一項條件，才能參選中評委，預計明年第3屆中評委選舉就適用新規。

民眾黨上週舉行第3屆黨代表選舉，並敲定於明年1月19日召開第3屆黨代表大會，當天將進行第4屆中央委員暨中央評議委員改選。

原本的黨職人員選舉辦法明定，黨員入黨連續滿4個月以上，年滿18歲以上，具中華民國國民身分，就具備中央委員、中評委的被選舉權，並明定不得觸犯貪污罪、槍砲彈藥刀械管制條例和刑法殺人等罪。

但值得注意的是，民眾黨中央委員會11日通過黨職人員選舉辦法修正案，增訂5項參選中評委的條件，第一為曾任縣市以上行政首長者；第二為曾任直轄市、縣市議員以上民意代表者；第三為曾任法官、檢察官者；第四為具有律師、會計師資格者；第五為曾任、現任黨代表及當屆黨代表當選人。選舉辦法指出，符合任一個資格者，始具被選舉權。

民眾黨人士指出，中央委員會廣納黨員意見，因此不會特別設置條件，但中評會肩負特定功能，加上民眾黨沒設置仲裁單位，因此中評會身兼黨的考紀機構，若中評委不熟悉黨務、沒具備法律專長，執行職務會有困難。

民眾黨人士表示，這次修正案是在黨主席柯文哲尚未被羈押前就在討論，除了考量兩屆中評會執行的結果，也參考國民黨、民進黨的中評會、仲裁委員會、廉政委員會委員條件，因此才增修民眾黨中評委參選資格。

根據民眾黨章程，中評委的職權為解釋章程、審議入黨申請、調查黨員違紀行為，以及裁決黨員除名或其他違紀處分。

民眾黨 黨代表

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