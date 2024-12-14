川普2.0難以預測？ 陳儀深：台美基於共同價值友誼不變

國史館今天舉行「戰後台美關係-從經濟發展到國防安全」新書發表會暨學術討論會，國史館館長陳儀深表示，美國新任總統「川普2.0」的獨特風格可能讓人有難以預測的焦慮，但相信台美雙方基於共同價值、共同利益，能維持不變的合作友誼。

今年是「中美共同防禦條約」簽訂70周年、「台灣關係法」立法45周年。國史館發表《美國國家安全與對台政策檔案選譯（五）、（六）》，編譯美國國會舉行「台灣關係法」聽證會、辯論、協調會議紀錄。

陳儀深致詞時表示，第五冊主要是蒐集前美國總統布希到柯林頓時期的對台國安決策解密文件。這段時間正好是前總統李登輝主政時代，1995年李登輝回母校康乃爾大學發表演說的艱難過程，一方面透過遊說國會有所突破，但遭受國務院和白宮方面相當的責難；第六冊則著重台灣關係法，作為美國國內法卻規範了對台關係，是影響台灣安全與發展的重要礎石。

陳儀深表示，「台灣關係法」作為美國國內法確規範了對台關係，是影響台灣安全與發展的重要礎石。書中收錄前總統府資政彭明敏教授在美國國會聽證會發表的聲明及議員問答。

陳儀深說，彭明敏以台灣人的立場發言，卻無法忽略美台斷交後，美國政府仍接受台灣政治秩序以國民黨政府為主的現實，所以只能呼籲美國「軍武供應無法保證台灣的安全，政治穩定對台灣的長期安全至關重要，而其很大程度上取決於台灣人民政治生活正常化的程度與速度」。

川普即將重返白宮，陳儀深說，「川普2.0」的獨特風格可能讓人產生難以預測的焦慮，但相信台美關係有不會改變的重要部分。台美關係從1950年代台海危機以來同舟共濟，確立台澎金馬領土範圍，以及美國經濟援助奠定台灣發展基礎。

陳儀深表示，即使後因國際情勢變動造成美中建交、美台斷交，但所幸有「台灣關係法」、「六項保證」的維繫，加上台灣自由化和民主化，台美關係雖受顛簸風浪考驗也能柳暗花明，但雙方基於共同價值、利益，都能維持著不變的合作友誼。