羈押滿100天 陳佩琪帶平安龜現身北所外挺柯P

民眾黨主席柯文哲9月5日因涉及京華城容積率、政治獻金案遭收押，至昨天已關滿100天，柯妻陳佩琪昨晚現身台北看守所，與現場挺可柯小草們一同為柯文哲加油、打氣，陳佩琦還攜帶支持者轉交「平安龜」到場，希望他很快就平安歸來。

「這4個月來，都會來這邊送一些書給他。」昨晚陳佩琪接受媒體現場訪問，她說，很感謝大家在這邊陪伴著柯文哲，從跟柯文哲結婚到現在，柯文哲常說娛樂就是看書。她也說，每月送書的額度，常在月初就用光了，後面都只好借用別人的名義，但不管有沒有額度，都親自送來，就是要跟柯文哲說，自己都會來看他。