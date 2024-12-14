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裂解在野…吳思瑤批藍惡修3法案 喊話白可合作

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，民眾黨立委黃珊珊昨天表態，在野黨合作不是照單全收，民眾黨會自行提出修法草案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，為捍衛民權、守護國家財政及憲法精神，選罷法財劃法、憲訴法黨團都期待跟在野黨合作。防止惡修都願意且樂觀其成。

黃珊珊昨天在臉書指出，民眾黨一向反對因人設事、為意識形態衝突而的個案式修法，因此黨團內就憲法訴訟法仍在內部討論、根本還沒有定案。正式定案後，就會對外提出民眾黨的版本。國會在野黨本就應該「合作」制衡霸道專橫的執政黨，但實現的路徑理念本就會有些微歧異，不是全然照單全收，因此民眾黨從始至終都是採取開放態度討論各種議題與法案。

吳思瑤今天受訪表示，民進黨團對於任何議題有利國際名聲、穩定台灣民主秩序的法案，都期待跟任何在野黨合作，尤其是憲訴法修法，一旦翁曉玲提案惡法通過，就是癱瘓憲法法庭，相信法律專業的黃珊珊會做清楚判斷。

財劃法部分，藍白各自有提出修法版本，吳思瑤認為，民眾黨提出的財劃法修法版本，在國家財政傷害方面，比起國民黨版本，民眾黨版與執政黨合作對話，她樂觀其成，近期行政部門也會與朝野黨團對話，若依照國民黨版本通過，中央一年要被搬走6612億元，非常多重要國家建設、社會福祉無法推動，希望在野黨能把國家福祉高於政黨福祉。

至於選罷法，吳思瑤表示，藍白雖在連署加嚴的立場趨於一致，但提高罷免門檻，民眾黨團似乎持保留態度，因此在選罷法合作上，民進黨團也保有正向期待，民進黨團在選罷法、憲訴法、財劃法都期待能與在野黨合作。

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