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數發部年燒71億打詐不及陳梅慧 張啓楷：受苦終究是百姓

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷批，數位發展部成立兩年多，一年花政府71億預算，僅有華而不實的文宣和口號，遠不及日前車禍辭世的區塊鏈金流數位鑑識調查員陳梅慧，半年揪出93億髒錢。圖/報系資料照片
民眾黨立委張啓楷批，數位發展部成立兩年多，一年花政府71億預算，僅有華而不實的文宣和口號，遠不及日前車禍辭世的區塊鏈金流數位鑑識調查員陳梅慧，半年揪出93億髒錢。圖/報系資料照片

行政院長卓榮泰上任後宣示，阻絕詐騙為施政重點之一，但詐騙案件仍層出不窮。民眾黨立委張啓楷表示，數位發展部成立兩年多，年花政府71億預算，僅有華而不實的文宣和口號，遠不及日前車禍辭世的區塊鏈金流數位鑑識調查員陳梅慧，半年揪出93億髒錢。

張啓楷表示，當今詐騙集團橫行，不但「謀你的財」還「要你的命」，日前台北內湖一對母女誤信歹徒投資話術，騙光畢生積蓄、棺材本1200萬元，不料還被受理報案的員警嘲諷，雙雙尋短，警方不但辦案消極，甚至有霸凌民眾和官僚殺人之嫌。

張啓楷指出，台灣被譏「詐騙王國」多年，詐騙集團和各類金融犯罪橫行，猖狂程度令人咋舌，根據統計，一年保守最少吸走民眾數百億，多則上千億，法務部為落實打詐綱領、嚴懲詐欺犯罪，經立法院陸續在7月12日、16日三讀通過「打詐四法」，但近五個月過去，打詐和防詐成效不彰。

張啓楷舉例數位發展部，指出該部會成立兩年多，一年花費政府71億預算，除大量華而不實的文宣和口號，像與LINE合作推出「防詐動態警報」，號稱「抗詐行動再一波」，噱頭十足，但協助詐騙案件卻減少，對於為受害民眾追回被騙的錢根本於事無補，遠不及陳梅慧在半年揪出93億髒錢。

張啓楷認為，也許是因為2024年總統大選，賴清德總統只拿到40％選票即登上大位，新的執政團隊有恃無恐，於是更「賴皮」，連演都不演，但受苦的終究還是普羅百姓，廣大辛苦勞工和奉公守法的公務員，最終只能自求多福。

張啓楷 打詐 數位發展部 詐騙集團 陳梅慧

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