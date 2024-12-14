吳思瑤：藍強推三大爭議法案 願和白理性討論

立院目前審議「選罷法」、「財劃法」、「憲訴法」等爭議法案。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨團在這三項法案期待與在野黨合作。

吳思瑤指出，民進黨團對於任何議題有利國際名聲、穩定台灣民主秩序的法案，都期待跟任何在野黨合作，從政人員雖不同政黨但大家都依循、乘載民意。民眾黨立委黃珊珊是學法律的，深知「憲訴法」修惡若通過，就是癱瘓憲法法庭，希望該法案民眾黨能三思。

吳思瑤說，民眾黨提出的「財劃法」版本對於國家財政傷害，比起國民黨版更有合作與對話空間，樂見其成，行政部門近期也會和朝野黨團對話；至於「選罷法」，民進黨團同樣對綠白合有正向期待，希望能一起捍衛民權、守護國家財政以及守護憲法精神。

吳思瑤表示，她也觀察到，不管是國民黨、民眾黨內部，目前都有鷹派和鴿派的路線之爭，希望讓理性的聲音抬頭，讓對於國家社會，國家的福祉高於政黨福祉，這樣的聲音能夠被傳散出來。