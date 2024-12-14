罷免+1條款藍拚下周出委員會 吳思瑤：文攻武鬥阻擋

國民黨立委、立院內政委員會召委徐欣瑩，下周一再度排審選罷法修法草案，國民黨團總召傅崐萁揚言，當天要把草案送出委員會。民進黨團幹事長吳思瑤表示，傅崐萁比鷹派更鷹派，民進黨團當然會文攻武鬥，各項議事攻防會靈活運用。民進黨立委賴瑞隆也說，國民黨若執意提高罷免門檻，最終會被人民嚴厲制裁。

國民黨立委提案，主張罷免通過門檻調整，同意罷免票須比被罷免人當選票高，民進黨團批評提高罷免門檻閹割人民罷免權，民進黨立委在前兩次排審時，採取占領主席台及海量登記發言戰術，讓該草案無法送出委員會。

吳思瑤表示，傅崐萁當總召就是比鷹派更鷹派，還放話一定要送出委員會，一旦罷免投票要高於當選票，等於罷免制度走入歷史，不折不扣是傷害台灣的憲法與人民權利，民進黨團當然文攻武鬥，靈活運用各項議事攻防。

吳思瑤說，民進黨團多次阻擋選罷法修法，但該來的恐怕都心知肚明，立法院1月21日就要休會，國民黨在時間壓力下，很有可能再一次讓民主討論只是過水，強硬通過，呼籲在野黨三思，難道執意要引爆人民怒火嗎？

賴瑞隆表示，如果執意要加嚴罷免門檻，這樣圖利、自肥的法案，傷害民意跟民心，提高罷免門檻不會達到不被罷免的效果，當人民厭惡政客時，各種手段都會罷免成功，呼籲國民黨立委應該回歸民心，不要違背民意，倒行逆施，自然就不會產生罷免的情況。

賴瑞隆表示，選罷法不是優先法案，應該以民生、經濟有關的議案優先處理，尤其是總預算案盡快完成審議，讓政府明年度有預算執行，地方建設補助能夠如期推動，這才是人民所期待，呼籲國民黨應該懸崖勒馬，儘速排審總預算案。