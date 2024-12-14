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影／國民黨130周年黨慶 朱立倫嘉義切蛋糕慶生大合唱
中國國民黨建黨130周年黨慶，黨主席朱立倫今天到嘉義縣黨部參加慶祝活動，和大家一起切蛋糕慶生，200人合唱生日快樂歌，氣氛相當熱鬧；朱立倫還頒發榮譽狀給資深黨員李阿金，肯定70年奉行三民主義忠黨愛國。
副秘書長江俊霆、立委王育敏、立委翁曉玲、立委許宇甄，議員李國勝、議員詹琬蓁、朴子市長吳品叡等人參加。朱立倫說，資深黨員精神及毅力值得佩服，績優幹部認真負責，在國民黨最艱辛時期，靠大家在基層做志工，為國民黨奉獻、為中華民國努力。
朱立倫表示，今年是國民黨130周年生日，130年前國父和先烈創造中華民國，為大家的民主自由、幸福日子打拚，國民黨沒有黨產，也不像民進黨控制媒體，有網軍很多資源，只靠著意志、決心和團結力量走到今天，如今成為立法院最大黨團。
朱立倫說，財政收支劃分法之前喊最大聲要修改的是賴清德，現在中央集錢又集權，該屬於地方的要「還給地方」，落實地方自治精神；現在連署罷免門檻低，很容易成功，民進黨選輸就提罷免，影響台灣長治久安，應參考國外修改，建立完善選罷法制度。
朱立倫也說，重要法案要3分之2才通過，憲法訴訟法只要2分之1大法官就能決定，對憲法影響很大，國民黨立場堅持反對廢除死刑，雖然死刑很殘忍，但被害者家人、父母會覺得公平嗎，國民黨堅持反對廢除死刑立場，要求公平正義、社會安定。
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