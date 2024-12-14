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12強後搶生蛋 地方諸侯的大巨蛋政治學

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
世界12強棒球賽日前在台北大巨蛋登場，讓外縣市球迷羨慕台北有舒適的看球場地，引發幾個縣市也想蓋巨蛋。圖／聯合報系資料照片
世界12強棒球賽日前在台北大巨蛋登場，讓外縣市球迷羨慕台北有舒適的看球場地，引發幾個縣市也想蓋巨蛋。圖／聯合報系資料照片

台灣在12強棒球賽奪冠，引發棒球熱，台中市長盧秀燕喊敷第二顆大巨蛋，展現中台灣領頭羊的霸氣；彰化縣長王惠美也喊生蛋，卻遭酸連百貨公司都沒有。反觀有人口及交通之便的高雄，卻態度保守，縣市從搶蓋軌道，如今改瘋搶孵蛋，卻非每個都可轉換成「選票」。

台中雖然現在有洲際棒球場可安排球賽及演唱會，但因為沒有「封頂」，嚴格說來台中確實還缺一個室內大型場館。綜觀腹地及交通等條件，台中在目前各縣市中，的確是最有希望生第二顆大巨蛋，北部民眾甚至搭高鐵直達車，只需要47分鐘就可到達。

不過，並不是人人喊孵蛋就可以獲得正面聲量。王惠美日前說，彰化鐵路高架化和台中捷運綠線延伸彰化段核定後，即著手規畫大巨蛋，要蓋大巨蛋的彰交特定區，且她已經準備好了。此話一出，卻遭批彰化縣應該先注重交通建設及其他民生相關建設。

陳其邁此次則語帶保留說，養蛋不易，小心變蛋塔。因南部的球賽票房不如北部，且目前已有高雄小巨蛋、澄清湖球場，甚至連世運主場館都需要祭出「零租金」，來吸引韓團、經紀公司，創造演唱會經濟，若再敷蛋，要如何解決市場高度重疊問題？

新北市長侯友宜雖早在12強孵蛋潮之前，就喊出要蓋大巨蛋，不過光是場址就在議會吵不停，且雖然新北市不缺大腹地，但蓋了大巨蛋後，北部球賽及藝文市場雖然大，但距離台北大巨蛋過近的問題，勢必要解決。

台北大巨蛋的成功，也讓各縣市首長狂搶孵蛋，不過台北大巨蛋從構思到催生出來耗費28年，且場址座落在大安區、松山區、信義區交界處，且旁邊就是捷運站，全台應已找不出另一個相同優勢的地點，像新北大巨蛋 7大地點的選址，其中諸多地點就被質疑偏遠、交通便捷性不足

先前各縣市瘋搶蓋軌道建設，卻陸續釀地方政府債台高築，如今改瘋搶孵蛋，但不同於捷運軌道屬民生，大巨蛋仍屬娛樂性質，地方諸侯須拿捏好，否則不是「選票」就會是「錢坑」。

世界棒球12強 大巨蛋

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