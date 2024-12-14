滿血回歸 蔡其昌聲量暴漲 再添2026台中市長想像

12強賽中華隊奪冠，連帶讓這次領隊、中華職棒會長蔡其昌聲勢暴漲，問鼎下一任台中市長呼聲再起，也讓原本平靜無波的民進黨台中市長黨內初選產生化學變化。蔡其昌低調稱，他沒有想那麼多，眼下協助營造更好的棒球環境，才是他更關注的議題。

12強奪冠讓蔡其昌聲勢水漲船高，雖然蔡其昌自謙是「總機」、「搭舞台的人」，但根據QuickseeK快析輿情資料庫資料，蔡其昌的網路聲量在12強奪冠後，直衝所有立委第一，且遙遙領先第二名達三倍之多；「網路溫度計」數據平台資料也指出，若單論「正面看法」比例，蔡其昌同樣獲得23%正面情緒值居首位，聲勢可見一斑。

民進黨人士表示，蔡其昌的聲量與好感度，能否激起蔡其昌再戰台中市長的想法，關鍵在於「長尾效應」能維持多久；目前看來，蔡其昌在社群媒體貼文，仍以棒球議題為主，鮮少談論政治議題，且聲勢仍維持在高檔。近日一篇要印製「台灣尚勇」春聯供民眾索取，就引發熱烈迴響，甚至連國民黨立委都來詢問索取方式。

但非新潮流派系人士指出，全民目前仍沉浸在中華隊奪冠狂喜中，蔡其昌獲得的移情作用是可以理解的，不過這是否能延續到2026年台中市長選舉黨內初選，變數還很大。

該人士說，蔡其昌在2022年台中市長選舉得票不盡理想，該印象對台中市民仍記憶猶新，當時全市29個行政區、包括自身本命區清水，得票數都輸給盧秀燕，得票率只有38.9%，比民進黨定義立委艱困選區得票率的42.5%得票率還低，單靠球迷的網路高聲量，能否扭轉選民2年前對蔡其昌的看法，有很大問號。

新系派系人士表示，台中市長黨內初選時間還久，蔡其昌不會因近期球迷的厚愛自我膨脹，會一步一腳印把該做的事做好，未來的事未來再說。