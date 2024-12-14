12強加持蔡其昌再戰台中市長？ 藍營：替江啟臣捏把冷汗

中華隊在12強奪冠，身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌聲勢暴漲，讓2026台中市長選舉增添想像。有藍營選務人士說，立院副院長江啟臣一定會代表國民黨參選，蔡其昌多了棒球光環，他都替江啟臣捏把冷汗，但若中華隊在經典賽表現不如預期，蔡其昌的熱度將全部消失。

藍營選務人士說，蔡其昌、江啟臣兩位前後任立法院副院長相比時，勢均力敵的話，蔡多了棒球光環，就多了很多優勢，中華隊在明年經典賽一路打上去的話，「蔡其昌勝選機率跟我國棒球勝選機率是同步的」。他不諱言，江啟臣目前最大對手真的是蔡其昌，他都替江啟臣捏把冷汗。

該人士指出，蔡其昌原本已不可能東山再起，這波棒球熱後確實敗部復活，這是必須正視的事情。但距離台中市長選舉還有約兩年，中間變化很大，例如明年2月經典賽，中華隊一定會被寄予厚望，雖然是從資格賽打起，但球是圓的，結果、勝負難料，萬一沒有打好，蔡其昌現在所爭到的熱度全部都沒了。

該人士說，倘中華隊一路打上去，打到很好的成績，台中大巨蛋又有下文，雖然台中市長盧秀燕拍板，但是蔡其昌絕對會沾到很大的光，江啟臣接下來一定代表國民黨參選台中市長，國民黨立委楊瓊瓔雖有在爭取，但黨內初選下，以江啟臣的學經歷等而言，一定贏，盧也確定交棒。

國民黨立委黃健豪說，蔡其昌擔任中職會長，對中職的表現是大家都認同，沒有惡評，對蔡其昌的知名度跟形象有加分；但台中市政不是只有中華職棒，且蔡其昌經歷過2022年台中市長選舉，中職會長只是一個身分，台中市長選舉是另一個層次，當時沒上的原因如果還存在，結果還是一樣。

黃健豪也說，國民黨最後一定會由黨內機制決定誰出線，距離台中市長選舉約有兩年時間，中間還有國民黨主席跟整個黨務系統的改選，明年下半年才會明朗化，到底由誰出線，怎麼決定初選機制，明年才會比較清楚。