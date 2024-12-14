巴拉圭：不會為南方共同市場-中國協定切斷對台關係

我南美洲友邦巴拉圭工業和貿易部長希門尼斯表示，巴拉圭對南方共同市場和中國大陸之間的自由貿易協定持開放態度，但不接受涉及該國與台灣關係的條件，「與台灣的關係對巴拉圭非常重要」。

據俄羅斯衛星通訊社報導，希門尼斯近日指出，「巴拉圭對與中國（大陸）建立外交、領事或貿易關係持開放態度，但我們不接受任何旨在斷絕我們與台灣關係的條件。」

希門尼斯說，中國大陸是巴拉圭的商品供應國之一，也是巴拉圭大部分出口的目的國，「儘管這通過鄰國貿易三角來實現」。與此同時，「與台灣的關係對巴拉圭非常重要」。

報導稱，「南方共同市場」（Mercosur）最近結束與歐盟長達20年的自貿協定談判。與中國大陸簽訂類似協定，是阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭所創立的南方共同市場的下一個重大挑戰。據悉，下一次南方共同市場-中國大陸談判將於2025年舉行。

報導續指，在不久前於烏拉圭首都蒙特維多舉行的南方共同市場及其聯繫國領袖峰會上，巴拉圭總統貝尼亞支持與中國大陸達成貿易協定，儘管該國與北京沒有外交關係。

此外，據路透報導，徐偉在巴拉圭國會上敦促與中國大陸建交，與台灣斷交，要求巴拉圭必須做出選擇。對此，巴拉圭外交部於當地時間5日發布聲明，表示徐偉作為參加聯合國教科文組織會議的中國代表團成員前往巴拉圭，違反簽證條款。雖巴拉圭聲明中並未透露具體原因，但表示這位外交官「干涉內政」。

巴拉圭是我國12個邦交國之一，也是我國在中南美洲唯一有正式外交關係的國家。