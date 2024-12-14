憲訴法黃珊珊拋主張 王鴻薇：阻民進黨閹割立院目標一致

國民黨立委翁曉玲提案修法「憲法訴訟法」，提高憲法法庭判決門檻。民眾黨立委黃珊珊曾投書表示異見，昨日再度發文表態。國民黨立委王鴻薇說，阻擋民進黨用憲法法庭閹割立法院通過的法案，與民眾黨目標一致。

針對修法憲法訴訟法，黃珊珊發文表示，民眾黨一向反對因人設事、為意識形態衝突而為之個案式修法，因此黨團內就憲法訴訟法都仍在內部討論、根本還沒有定案。正式定案後，就會對外提出台灣民眾黨的版本，外界不必在此時造謠生事，試圖分裂本黨團結。

王鴻薇說，黃珊珊在臉書提到關於憲法訴訟法限在民眾黨立院黨團的立場，說明兩個重點，第一是版本還未確定，第二是民眾黨仍會跟其他政黨保持合作協商。王認為，這都是屬於正向的，也就是憲訴法其實非常重要。

王鴻薇指出，因為現在不管是國會改革法案，或原住民委員會組織條例，現在行政院都說要釋憲，也就是「萬物皆可釋憲」的狀況之下，若讓門檻太低，就是讓憲法法庭，隨時來閹割立法院的所有法案，所以相信民眾黨會充分的溝通。

王鴻薇強調，國民黨會用最開放的態度，繼續跟民眾黨溝通，希望在野合作，阻擋民進黨動不動就用憲法法庭，閹割、踐踏立法院所通過的法案，這個目標大家是一致的。