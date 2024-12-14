下周一審選罷法 朝野恐衝突 王鴻薇：坐實民進黨要惡罷

立法院內政委員會下周一排審選罷法修法「加1」版本，即罷免票數要高過當選票數，預計朝野將有衝突。國民黨立委王鴻薇說，民進黨聽到選罷法就癱瘓議事，坐實都是為了明年2月開始發動大罷免潮，用「惡罷」扭轉立院劣勢。

王鴻薇說，選罷法修法「加1」版本，下周一將排進內政委員會，這都是按照議事規則排定的順序，民進黨不管在委員會或院會，只要聽到選罷法，就是用霸占主席台的方式，強力不讓開會，或暴力破壞議場，癱瘓議事，坐實民進黨這些行為都是為了明年2月開始發動大罷免潮。

王鴻薇批，民進黨認為自己在立院席次居於劣勢，就要用「惡罷」方式扭轉立院劣勢，這樣完全不符合民主。暴力行為、癱瘓議事，跟戒嚴有何兩樣？