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下周一審選罷法 朝野恐衝突 王鴻薇：坐實民進黨要惡罷

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院內政委員會12月16日將再排審選罷法修正草案。圖為內政委員會11月20日排審選罷法修正草案，朝野爆發推擠衝突。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會12月16日將再排審選罷法修正草案。圖為內政委員會11月20日排審選罷法修正草案，朝野爆發推擠衝突。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會下周一排審選罷法修法「加1」版本，即罷免票數要高過當選票數，預計朝野將有衝突。國民黨立委王鴻薇說，民進黨聽到選罷法就癱瘓議事，坐實都是為了明年2月開始發動大罷免潮，用「惡罷」扭轉立院劣勢。

王鴻薇說，選罷法修法「加1」版本，下周一將排進內政委員會，這都是按照議事規則排定的順序，民進黨不管在委員會或院會，只要聽到選罷法，就是用霸占主席台的方式，強力不讓開會，或暴力破壞議場，癱瘓議事，坐實民進黨這些行為都是為了明年2月開始發動大罷免潮。

王鴻薇批，民進黨認為自己在立院席次居於劣勢，就要用「惡罷」方式扭轉立院劣勢，這樣完全不符合民主。暴力行為、癱瘓議事，跟戒嚴有何兩樣？

民進黨 王鴻薇 罷免 選罷法

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