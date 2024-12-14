外交部政次吳志中：川普若交換台灣利益 無法讓美國再次偉大

川普將重返白宮，外交部政務次長吳志中接受外媒訪問時表示，川普如選擇與中國達成某種協議來犧牲台灣的利益，將無法實現讓美國再次偉大的目標。

中央社報導，吳志中接受斯洛伐克「真理報」專訪時表示，中國對台敵對態度日益加劇，派遣數千架軍機進入台灣防空識別區，甚至曾經一天內發現一五○多架戰機。台灣將堅定捍衛自身主權與安全，強化自我防衛的同時也不斷尋求與民主國家進行更多合作，台灣也積極參與國際合作，尤其與美日澳等民主國家軍演，對中國形成強而有力的震懾。

吳志中也談到台灣在全球經濟的地位，他強調，台灣在半導體的領先地位對世界各國至關重要，如果中國控制半導體產業，將對全球科技和經濟帶來極大風險；因此台灣的穩定發展是世界經濟發展重點。

美媒報導，川普將邀中國大陸主席習近平參與就職典禮。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，川普要邀請什麼樣的元首來參與，是川普個人所做的政治決定，台灣做為美國重要的民主盟友表達尊重，但呼籲川普正視中華民國台灣存在的事實。