聽新聞
0:00 / 0:00
外交部政次吳志中：川普若交換台灣利益 無法讓美國再次偉大
川普將重返白宮，外交部政務次長吳志中接受外媒訪問時表示，川普如選擇與中國達成某種協議來犧牲台灣的利益，將無法實現讓美國再次偉大的目標。
中央社報導，吳志中接受斯洛伐克「真理報」專訪時表示，中國對台敵對態度日益加劇，派遣數千架軍機進入台灣防空識別區，甚至曾經一天內發現一五○多架戰機。台灣將堅定捍衛自身主權與安全，強化自我防衛的同時也不斷尋求與民主國家進行更多合作，台灣也積極參與國際合作，尤其與美日澳等民主國家軍演，對中國形成強而有力的震懾。
吳志中也談到台灣在全球經濟的地位，他強調，台灣在半導體的領先地位對世界各國至關重要，如果中國控制半導體產業，將對全球科技和經濟帶來極大風險；因此台灣的穩定發展是世界經濟發展重點。
美媒報導，川普將邀中國大陸主席習近平參與就職典禮。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，川普要邀請什麼樣的元首來參與，是川普個人所做的政治決定，台灣做為美國重要的民主盟友表達尊重，但呼籲川普正視中華民國台灣存在的事實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言