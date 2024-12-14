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選罷法交鋒…綠占議場 挨批「在國會搞戒嚴」

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北報導
為防止選罷法闖關，民進黨立委用座椅擋住議場出入口，不讓立法院長韓國瑜主持議事。記者葉信菉／攝影
為防止選罷法闖關，民進黨立委用座椅擋住議場出入口，不讓立法院長韓國瑜主持議事。記者葉信菉／攝影

為防止國民黨立院黨團通過選罷法民進黨團昨拂曉出擊，清晨在議場外排隊等遞案，綠委進入議場後攻占主席台，阻擋出入口，不讓議事進行。民眾黨團總召黃國昌質疑，「民進黨打算在國會搞戒嚴？」國民黨立委徐巧芯則說，執政黨把自己當作反對黨。最終院會未處理爭議法案，選罷法預計下周一內政委員會再戰。

民進黨立委昨強占主席台，並用座椅阻擋主席台後方出入口，不讓立法院長韓國瑜入場主持議事，隨後韓國瑜召集三黨團協商，盼能朝野和諧。不過民眾黨團堅持要延長開會至深夜十二時，國民黨也力挺，但最終國民黨團尊重韓國瑜，跳過選罷法等爭議法案，院會順利在下午四時結束。

立法院內政委員會下周議程出爐，下周一將排審選罷法修正草案，攸關調整罷免門檻，且時間為從上午九時至議程處理完竣，恐再掀朝野衝突。

民眾黨八席立委在議場門口，拉布條高喊「民進黨亂國會，搞戒嚴」。黃國昌說，台灣作為民主法治國家，有不同意見很正常，但無論如何還是要依照民主程序、法定程序，不希望台灣國會一而再，再而三透過暴力方式杯葛程序。

黃國昌也質疑，「民進黨是打算在國會搞戒嚴？」，任何議程只要不依照民進黨意思，就要透過暴力方式杯葛、暴力方式攻占主席台，用暴力方式讓韓國瑜無法順利進行議程，這就是賴清德總統許諾的民主法治？

徐巧芯說，民進黨占領主席台，讓全民知道不想讓立院按照議事規則進行會議的就是執政黨，過去只會看到在野黨希望占領主席台，執政黨把自己當作反對黨，國人都看在眼裡。

民進黨在國會阻擋選罷法，與綠營友好的民團也發動「街頭戰」，台灣公民陣線宣布展開「捍衛民主四十天」行動，指出若立院闖關選罷法，將號召青鳥到藍委王鴻薇服務處抗議。

王鴻薇說，多數人支持修正選罷法，民進黨團占領主席台，根本是站在民意對立面。側翼如青鳥團體或號稱民團，不過是淪為民進黨打手，沒有正當性。

民進黨 選罷法 韓國瑜

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