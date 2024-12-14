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組織法修法三讀 原民會擬提釋憲

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰林縉明董俞佳／台北報導

立法院會昨在藍白立委人數優勢下，三讀通過國民黨立委鄭天財、無黨籍立委高金素梅等人提案「原住民族委員會組織法修正案」，將原民會主委改由山地與平地原住民輪流擔任，原民會聘用委員改無給職。高金素梅昨闡明修法主因，原民會十六位族群委員，有十四位是民進黨立委伍麗華、陳瑩推薦，從特助、主任到選舉樁腳都有。

對此，原民會昨聲明，指出修法嚴重傷害原住民族權益，並強調將研議報請覆議或聲請釋憲。

原民會族群委員歷次遴聘結果，常出現聘用者在族內具爭議性、聲望不足等情況，甚至被懷疑是政治酬庸、安插椿腳，是此次在野黨提修法主因。

高金素梅表示，十六位族群委員，每位族群委員代表一個族群，這屆十六位族群委員就有十四位是伍麗華、陳瑩推薦，是原民會提供的資料，從特助、主任、選舉樁腳都有，其中也有伍麗華的特助在鄉民代表選舉落選，搖身一變成為代表一個族群的族群委員，月領十萬，年薪一三十五萬，「就是標準的特助國家養。」

民眾黨立委張啓楷說，用納稅錢來養民進黨幹部，「這不是酬庸什麼是酬庸？」

陳瑩則哽咽表示，高金素梅助理的老婆也讓國家養，但她不想人身攻擊，如今他們卻聯合來霸凌她，「這不是霸凌什麼是霸凌？」伍麗華表示，高金素梅是為私利、毀棄原權的歷史罪人，所謂的推薦，只是她代轉送資料給原民會。

原住民族 原民會主委 高金素梅

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