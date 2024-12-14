柯案將收尾 北檢首度約談張益贍

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，昨天首度以證人約談民眾黨前中央委員、柯文哲昔日幕僚張益贍出庭，了解民眾黨政治獻金運作模式等相關問題，訊後請回；張益贍事後透過臉書指出「檢廉目前所掌握的資訊比外界更多」，大致上也到了收尾階段。

張益贍二○一四年協助柯文哲選舉，二○一六年出任台北市文化基金會副執行長，二○一九年民眾黨創黨時，張益贍退出民進黨，加入民眾黨擔任中央委員，為創黨元老，後因與民眾黨新生代黨員蔡宜芳爆不倫戀等問題被開除黨籍。

張益贍昨天上午十點現身北檢，他向媒體表示，「應該有一些相關資料要約詢」才來作證，但沒有攜帶相關文件。

張益贍事後發出四點聲明，強調雖然證人不受偵查不公開約束，但在偵查庭當中答應林俊言檢察官不對外說明細節，避免造成檢廉辦案的困擾。

「我只能跟各位說明：檢廉目前所掌握的資訊比外界更多，而且偵辦過程非常嚴謹仔細，大致上也到了收尾階段，所以對相關事證找知情人證做最後的確認」。他表示，大致上與外界所知關於前期政治獻金問題的相關制度及決策過程進行說明。

由於全案近日將偵結，檢方已開始寫起訴書，為確認被告供述，檢察官本周以每天一人方式，分別提訊在押被告，昨再提訊沈慶京，訊後還押台北看守所。