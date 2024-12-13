縱火殺8親人免死 侯友宜：亡者母親涕淚縱橫誰撫慰？

縱火將8名至親燒成焦炭的正義輪胎行次子陳彥翔，一審死刑判決遭撤銷，台灣高等法院改判無期徒刑，引發眾怒。長期表達反廢死的新北市長侯友宜今天發文指出，凶嫌的權益，你們保障了，凶嫌的機會，你們也給了；亡者母親的涕淚縱橫、撕心裂肺，誰來撫慰？

侯友宜說，他見過數百起命案現場的殘忍與震撼，見過凶嫌口沫橫飛回顧犯案過程，甚至嘴角帶著笑意。被害者已經沒有選擇的機會，法庭卻還要求家屬給凶手改過的機會。

侯友宜說，法律應該是落實正義的依據、應該是保護善良的第一道防線，而非隱蔽邪惡的最後藉口，甚而成為逃脫的理由。

侯友宜指出，當第一線執法人員依然秉持初心、捍衛正義、為民除暴安良，法官手中的天秤，是否更應該精準衡量，讓社會對善惡分明、正道昭彰的信念不致動搖。「立社會之方規」，真心期盼司法機關能堅守核心價值，以公正還原真相，以正義撫慰人心。