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立院三讀今年國營事業預算 大砍火力發電250億、就安基金3億

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天主持院會，三讀通過今年國營事業預算案。記者葉信菉／攝影
立法院長韓國瑜今天主持院會，三讀通過今年國營事業預算案。記者葉信菉／攝影

立法院今天三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業及基金。朝野大砍國營事業預算共262億元，內容為台電250億元火力發電費用、勞動部就安基金3億、促轉基金8000萬、農業特別收入基金3.7億元等。

根據行政院提出的今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分相關編製，總收入新台幣6兆8074億元、總支出6兆7634億元，今年度國營事業預算在既定施政方針與目標之下，運用國營事業整體資源與非營業特種基金資源配置於當前政府施政重點，增進經營效能，協助重大政策推動。

根據立院三讀通過的預算案，總計減列營業總支出262億6139萬元。在減列預算項目中，包括朝野先前同意刪除台電250億元的火力發電費用、勞動部就安基金3億、促轉基金8000萬，而進口雞蛋案引發國民黨民眾黨立委共同砍刪農業發展基金中的「產銷調節計畫」相關預算，約刪減3億餘元。

國民黨立委張智倫表示，北分署員工輕生案延伸就業安定基金濫用問題，前勞動部長許銘春大開演唱會、分署長謝宜容拿來整修辦公室、買禮盒大做公關，有8千萬不合理預算，國民黨團提案減列3億元。

另外院會也通過數項決議，包括民進黨立委蘇巧慧等人所提，考量長照2.0計畫將於2026年完成，推估屆時台灣已進入超高齡社會，持續開辦長照3.0等相關計畫有其必要，衛福部應就需求人數推估持續精進，以確保政策規畫及財務支出規模估測準確性。

民眾黨團提案刪減農業部4項預算案，大砍農業發展基金3.7億元。民眾黨立委張啓楷說，今天的投票過程是一場勝利，總共刪除3.7億元的農業發展基金預算，藉此為吃到超思壞蛋而生氣的全民出了一口氣！民眾黨團進一步承諾全力維護全民的正義，沒有一分錢能被浪費而不負責。

勞動部 國民黨 民眾黨 火力發電廠

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