江啟臣 : 川普「交易本位」 美台關係更趨向利益衡量

立法院副院長江啟臣今日應台中市潭雅神工業廠商協進會邀請，以「川普回歸X地緣政治 台灣的機遇與挑戰」為主題進行演講，並與產業界代表座談，除深入剖析當前國際政經局勢，為台灣企業界提出多元思考與因應建議外，也聆聽並和各方交換意見。

江啟臣指出，回顧近年來的美中關係有兩大不容忽視的事實，一是美中兩國已進入長期競爭乃至對抗階段；二是台灣身處第一島鏈關鍵位置，不論在地緣政治、經濟發展或科技供應鏈上，都已成為美中角力的重要環節。

江啟臣認為，過去川普執政時期以「交易」為核心，以高關稅與強硬談判策略面對中國大陸，台灣問題也不時成為華府與北京競爭對抗的關鍵議題。拜登上任後，雖然延續與中競爭的本質，但其策略有所改變，改以民主價值之名，與多邊結盟合作，確保供應鏈安全，共同壓制中國大陸發展，包括繼續貿易戰、科技出口管制及供應鏈重組，來確保美國的領先地位。

江啟臣表示，川普這次競選時公開指責多國「竊取美國技術與工作機會」，利用先定調、貼標籤，再透過加徵關稅與談判達成利益重分配。面對川普的單邊、退群、交易導向作風，將利益交換置於安全與價值之上，與拜登截然不同，讓全球均感不安。

江啟臣提醒，川普還未上任就宣示上任後即對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵關稅，而這三個國家分別是美國前三大進口國，中國大陸與墨西哥更是前二大貿易逆差國，而台灣則是美國第八大進口國，第六大貿易逆差國，未來川普再度入主白宮，「交易本位」的施政理念可能再度登場，美台關係的本質可能更趨向利益衡量，我國對美出口長期且高額順差將可能成為美國要求貿易條件重整的著力點，台灣必須預作準備，其中科技與國防軍購議題將會成為未來的談判焦點。

江啟臣強調，面對美方與北京的變動態勢，台灣除須先盤點自身籌碼，研擬談判策略，做好與談判準備外，也必須穩定兩岸關係、降低區域緊張，避免淪為他國談判桌上的籌碼。此外，我國多年錯失加入大型經貿組織的良機，未來必須積極參與區域經貿整合，降低單一市場依賴，而面對川普的美國優先，透過雙邊談判獲取利益，還有孤立主義傾向，更要積極發展與其他國家的雙邊關係，並強化技術領先優勢，才能擴大談判空間。

江啟臣也提到能源政策與供應鏈安全的重要性，呼籲政府制定穩健長遠的能源與產業策略，在不確定的國際情勢中提升談判本錢。他認為，面對未來，美國對台政策若轉趨交易導向，台灣需強化「嚇阻」（Deterrence）、「對話」（Dialogue）與「民主」（Democracy）等「3D策略」，以維護國家利益與人民生活方式。

江啟臣強調，只有在戰略上保持清醒，以「台灣優先」面對美國優先，同時擁有足夠彈性創造政治經濟上的談判槓桿，台灣才能在美中角力中保持關鍵地位，維持產業優勢，並為國家與人民爭取最佳條件。