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地方稅法通則修正三讀 藍委：避免現行規範未盡明確

中央社／ 台北13日電
國民黨立委賴士葆（圖）與傅崐萁日前分別提出「地方稅法通則第4條條文修正草案」，草案完成協商後於今天院會三讀，照協商條文通過。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆（圖）與傅崐萁日前分別提出「地方稅法通則第4條條文修正草案」，草案完成協商後於今天院會三讀，照協商條文通過。圖／聯合報資料照片

立法院會今天三讀通過修正地方稅法通則第4條條文，提案人國民黨立委賴士葆傅崐萁表示，為避免因現行法條規範未盡明確，致衍生出不當擴大適用的爭議，影響地方租稅的調整與實施，提案修正地方稅法通則第4條，以杜爭議。

三讀通過修正的第4條條文，明定直轄市政府、縣（市）政府為辦理自治事項，充裕財源，除印花稅、土地增值稅外，得就「中央立法所定地方稅」原規定稅率（額）上限，於30%範圍內，予以調高，訂定徵收率（額）。但原規定稅率為累進稅率者，各級距稅率應同時調高，級距數目不得變更。

國民黨立委賴士葆與傅崐萁日前分別提出「地方稅法通則第4條條文修正草案」，立法院會交付財政、內政兩委員會併案審查。審查結果全案保留，送院會處理，草案完成協商後於今天院會三讀，照協商條文通過。

提案人之一的賴士葆指出，地方稅可概分為2類，一為中央立法者，一為地方自主制定者。然觀諸地方稅法通則第4條的立法意旨與說明，可知本條欲規範的地方稅應是指由中央規定稅率（額）者，與地方以自治權力訂定的地方稅無涉。

賴士葆表示，為避免因現行法條規範未盡明確，致衍生出不當擴大適用的爭議，影響地方租稅的調整與實施，所以提案修正地方稅法通則第4條，以杜爭議。

傅崐萁在提案說明指出，憲法第110條賦予保障「縣財政及縣稅，由縣立法並執行之」，各地方政府為辦理自治事項，充裕財源，經過地方議會審議通過定有自治條例開徵地方特別稅，但地方稅法通則第4條規定的地方稅和第3條地方特別稅、臨時稅及附加稅因未明文界定，易產生混淆，導致地方於重行制定地方自治條例開徵特別稅及調整稅率（額）時，造成重大爭議，嚴重影響並限縮全國各縣市地方自治權限及財源。

傅崐萁表示，為避免影響各地方政府開徵特別稅的權益及明文排除第4條適用以杜絕爭議，所以提案修法。

立法院會今天三讀通過修正地方稅法通則第4條條文，將現行第4條第1項「地方稅」範圍，定明為「中央立法所定地方稅」，並增列第3項，定明本法第3條規定直轄市政府、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所依第2條規定開徵的特別稅課、臨時稅課或附加稅課不適用本條第1項的規定。

傅崐萁 立法院 賴士葆

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