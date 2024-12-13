民進黨團發文附和南韓戒嚴 王鴻薇：負面聲量破6成

南韓日前戒嚴6小時落幕，民進黨立院黨團發文附和，國民黨立委王鴻薇今天表示，「挺戒嚴」重傷民進黨，綠營負面聲量超過6成。

王鴻薇說，民進黨挺戒嚴事件，似乎還沒翻頁，南韓總統尹錫悅宣布戒嚴的第一時間，民進黨團社群發文遭疑「挺戒嚴」，甚至被多國媒體轉載報導，即使到了今天，發文者還是個謎，只知道民進黨發言人吳崢坦承「有部分人認為戒嚴是選項」，顯然不認錯裝死民進黨仍然不道歉，就是想要翻頁卻翻不過去，數字會說話，這次挺戒嚴事件真的重傷民進黨，自己人都看不下去。

王鴻薇指出，根據台灣議題研究中心（TPOC）從11月開始盤點政黨網路聲量，其中民進黨「挺戒嚴」，當天引來超過12.6萬則聲量，負面聲量超過6成，也是調查期間內單日聲量高峰，甚至部分民進黨支持者也都不滿，表達對民進黨的失望與憤怒。

王鴻薇提到，更別說12日上午，尹錫悅在談話中表示，「導致國政經營陷入麻痺、招致憲法混亂的那群犯罪集團與勢力，如今正掌握國政、威脅大韓民國的未來，因此必須全力阻擋，我會持續奮鬥。無論是彈劾、或是司法搜索，我會奉陪到底。」尹錫悅繼續堅持戒嚴路線合理，現在民進黨是要譴責？支持？都會相當尷尬。民進黨捅了這個馬蜂窩，恐怕是真的會沒完沒了。