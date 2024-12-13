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為選舉暖身？吳宗憲邀宜縣府與部會 討論太平山鐵路

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲（右）今邀請宜蘭縣政府與中央相關部會，一同開會討論太平山鐵路復駛一事。圖／立委吳宗憲辦公室提供
國民黨立委吳宗憲（右）今邀請宜蘭縣政府與中央相關部會，一同開會討論太平山鐵路復駛一事。圖／立委吳宗憲辦公室提供

國民黨立委吳宗憲今天邀請宜蘭縣政府與中央相關部會，一同開會討論太平山鐵路復駛一事，會中不管是中央或地方皆表達樂見此事，對於行駛路線也已有初步共識，唯有鐵路的興建主體與營運主體尚待協調。

按宜蘭縣政府的規畫，目前太平山鐵路有2條主線，分別為平地線與山平地線。平地線由羅東火車站，串連羅東林業文化園區、中興文創園區、天送埤舊站，再到太平山土場；山地線規畫則位於太平山國家森林遊樂區內，擬由舊山地線（即土場－太平山）的運輸系統模式，透過現代複合運具模式連結。除此之外，另規畫支線，自天送埤站串連長埤湖風景區至清水地熱，建構林鐵沿線新的旅遊區帶。

吳宗憲最後做出總結，他會督促交通部與農業部盡快召開實質審查，進行鐵路興建與營運的權責釐清，讓太平山鐵路能完美落成，提供遊客更多旅遊路線的選擇，重振宜蘭與國內觀光業。

此外，會議上還出現一個小插曲，吳宗憲與20幾年前一起抓山老鼠的老戰友，現任林保署副署長廖一光相認，兩人利用會後短暫的時間追憶過往，回想當時一共開了5輛車上山，其中1輛車還在路上被落石砸中，過程驚險萬分。當時他與副署長一同合作查獲山老鼠，未來也要為了太平山鐵路共同努力，期待待太平山鐵路復駛的那一天，讓宜蘭觀光實力更上一層樓，提供國旅新的選擇。

吳宗憲 國民黨 太平山 宜蘭

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